Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Os jogos estão suspensos desde março no país Foto: Reprodução Os jogos estão suspensos desde março no país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O campeonato argentino de futebol será retomado no dia 30 deste mês, após uma interrupção de sete meses por causa da pandemia do novo coronavírus, informou o presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio Tapia.

“Todo o futebol está voltando”, afirmou Tapia na quarta-feira (14) . “Respeitamos as normas de saúde e, agora, temos a oportunidade de dizer que o futebol pode ser jogado novamente”, declarou.

Tapia disse que todos os jogos acontecerão sem a presença de torcedores. A primeira divisão recomeçará em 30 de outubro, e a segunda, em 7 de novembro. A terceira e a quarta divisões e a liga profissional feminina serão retomadas em 23 de novembro, enquanto a quinta divisão reiniciará em 6 de dezembro.

A Argentina registra cerca de 932 mil casos confirmados de Covid-19 e quase 25 mil mortes provocadas pela doença.

