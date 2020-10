Esporte Sequência gremista: expulsões em alta no lado tricolor

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com mais um expulso na conta do time gremista, na vitória da última quarta-feira (14) sobre o Botafogo, o Grêmio chegou aos 13 cartões vermelhos na temporada. Diego Souza foi mais cedo para o vestiário após atingir Guilherme Santos pelas costas. Poderia passar batido se não fosse a repetição de uma cena que tem se tornado costumeira neste ano.

Se levarmos em conta o primeiro Grenal da Libertadores, aonde o tricolor teve 4 jogadores expulsos durante uma briga generalizada, sabemos que o percentual se aumenta. Mas ainda assim, se nenhum cartão vermelho tivesse sido apresentado naquela noite, na Arena, o número seria elevado.

Em comparação com 2019 a quantidade é muito maior, no ano passado, foram apresentados apenas 5 cartões vermelhos. E no Campeonato Brasileiro, o time do técnico Renato Portaluppi é o que mais soma expulsões, confira:

Geromel (Atlético-GO)

Matheus Henrique (Bahia)

Luiz Fernando (Fortaleza)

Bruno Cortez (Inter)

David Braz (Santos)

Diego Souza (Botafogo)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte