Grêmio Gurias Gremistas empatam com o São Paulo e garantem classificação para próxima fase do Brasileirão A1

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Foto: Jessica Maldonado / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas entraram em campo na noite desta quarta-feira (14), para encarar o São Paulo, precisando de ao menos um empate para garantir a classificação para as quartas de final do Brasileirão A1. A partida ocorreu no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, São Paulo, pela última rodada da primeira fase do campeonato. Como era o 8º colocado e só oito equipes classificavam-se, o tricolor dependia apenas dele para manter a posição e passar para a próxima fase. Em uma partida muito acirrada, garantiu o 0 a 0 e alcançou o objetivo da classificação.

A partida num todo foi disputada de ambos os lados, com as duas equipes construindo boas jogadas. Tanto Grêmio quanto São Paulo conseguiam chegar no ataque, mas pecavam na finalização ou eram parados pela defesa adversária. Em campo, a técnica Patrícia Gusmão escalou Raíssa, Sinara, Andressa, Ana Alice, Rebeca, Pri Back, Tchula, Jane Tavares, Gisseli Mariano, Karol Lins e Karina. Durante a partida, Patrícia fez algumas mudanças e tornou o tricolor mais defensivo, segurando o resultado.

Com o resultado, o Grêmio garante a 8ª posição na tabela, com 24 pontos, fechando o G-8, e classificando-se para as quartas de final da competição. O adversário será o líder Corinthians, em data ainda a ser definida, pela fase mata-mata.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

