A equipe contou com o retorno de Geromel, Maicon e Alisson, além de Jean Pyerre, que ficou no banco de reservas. O técnico celebrou a volta dos jogadores, principalmente do capitão Maicon. No entanto, Renato já deixou claro que será difícil manter a mesma equipe para a próxima partida, contra o São Paulo, no sábado. “(A vitória foi) Um pouco de tudo, a volta do Maicon, outros jogadores importantes. Temos nosso estilo, de vez em quando precisamos arrebentar porque temos muitos jogadores fora ou voltando. Sempre falei que o Grêmio completo é um time forte. Mas daqui três dias estamos em campo de novo. Impossível colocar a mesma equipe“, destacou.