Fora de casa, Grêmio enfrenta o lanterna Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

(Foto: Arte/O Sul)

O Grêmio enfrenta o Vasco na tarde deste domingo (6), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 16h.

Lesionados, Kannemann e Cristaldo desfalcam o time do técnico Renato Portaluppi, que ocupa a quinta posição na tabela, com 30 pontos. Se vencer, o Tricolor pode pular para o segundo lugar.

No último treino antes do confronto, o treinador trabalhou a transição entre os setores da equipe, a movimentação com a bola e a ligação entre ataque e defesa. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram executadas.

O Vasco é o lanterna do campeonato, com apenas 9 pontos. Até agora, o time conseguiu apenas duas vitórias e três empates.

Acompanhe o jogo ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

