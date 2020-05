Esporte Campeonato Francês é encerrado, e PSG é declarado campeão; Alemanha não tem data de retorno do futebol e Espanha aprova testes

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Estádio do Paris Saint Germain. Foto: Divulgação/PSG Estádio do Paris Saint Germain. (Foto: Divulgação/PSG) Foto: Divulgação/PSG

A LFP (Liga de Futebol Profissional da França) anunciou nesta quinta (30) o encerramento antecipado do Campeonato Francês e declarou o Paris Saint Germain como campeão da competição. A Alemanha ainda não tem data de retorno do futebol e a Espanha aprovou testes em jogadores para retornar.

A decisão foi tomada após votação dos membros da entidade francesa, considerando a declaração do primeiro-ministro do país, Edouard Philippe, de proibir a prática de esportes coletivos na França e a disputa das rodadas restantes da temporada 2019/2020 do Campeonato Francês por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Desejamos dedicar este título de campeão do Campeonato Francês a todos os profissionais de saúde e a outros heróis do dia a dia cujo compromisso e altruísmo por longas semanas têm toda a nossa admiração. Nestes tempos difíceis, espero que isso traga alguma felicidade e esperança a todos os nossos torcedores. Seu apoio inabalável mantém o clube avançando. Estou impaciente para comemorar, quando as condições nos permitirem, esse título, com a grande família do Paris Saint-Germain”, declarou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

O regulamento previa 38 rodadas, porém o campeonato foi encerrado após a disputa de 28. O PSG e o Strasbourg jogaram apenas 27, mas nada alteraria a classificação caso tivessem se enfrentado no dia 8 de março. Além do PSG, que conquistou o título pela nona vez, o Olympique de Marselha (2° colocado) e o Rennes (3º colocado) terminaram no G3, zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Na quarta posição, o Lille assegurou vaga na Liga Europa, e na parte de baixo da tabela, Amiens e Toulouse foram rebaixados.

A segunda divisão também foi definida, o Lorient levou o título e o Lens ficou logo atrás como vice-colocado, assim ambos subiram para a primeira divisão.

Futebol ainda não tem data definida para retornar na Alemanha

O futuro do futebol alemão ainda está indefinido. A expectativa de uma decisão nesta quinta (30) acabou frustrando quem esperava o retorno do esporte para maio. Uma conferência realizada com a participação da chanceler Angela Merkel e os primeiros-ministros alemães praticamente acabou com as chances de a bola rolar nas próximas semanas.

As informações são do jornal alemão Der Spiegel. Outra reunião está agendada para a próxima quarta (6), quando uma nova proposta deve surgir com base nas recomendações das conferências realizadas até aqui. A próxima discussão também deve abordar a possibilidade do retorno do futebol com portões fechados, que poderia ocorrer até o fim de agosto.

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Campeonato Alemão está suspenso desde o dia 13 de março. Desde então, a Federação Alemã de Futebol vem desenvolvendo um protocolo médico para que o futebol volte a ser praticado. Segundo o Der Spiegel, neste planejamento as partidas não teriam público, e estariam incluídos testes regulares de coronavírus nos jogadores e isolamento das equipes em hotéis para evitar o contágio.

Espanha aprova testes em jogadores antes de reinício de treinos

O Ministério do Esporte da Espanha aprovou nesta quinta (30) os planos da La Liga (Liga de Futebol da Espanha) para que os clubes realizem testes para Covid-19 antes de retornarem aos treinos, pois o campeonato caminha para reiniciar em junho após ter sido suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os atletas que atuam na Espanha foram forçados a treinar em casa desde o início de março em razão de um dos mais estritos confinamentos da Europa, mas o primeiro-ministro Pedro Sanchez anunciou que as equipes estão liberadas para iniciar treinos individuais a partir da próxima segunda.

Foi realizada uma reunião entre o Ministério do Esporte e dirigentes da La Liga, da federação espanhola de futebol, da Associação Espanhola de Jogadores e dos principais clubes do país, como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madri. No encontro, o ministério informou que a equipe médica dos clubes poderá realizar os testes. O treinamento individual faz parte da segunda fase do plano de afrouxamento social na Espanha.

A fase três envolve treinos em pequenos grupos de até oito jogadores, enquanto a fase quatro se refere ao treinamento com o grupo completo, que precisa durar pelo menos duas semanas antes do retorno dos jogos.

As partidas não voltarão até a fase quatro, com 11 rodadas da Liga e a final da Copa do Rei ainda por disputar.

Enquanto a França anunciou o final de sua temporada com o PSG conquistando o título, todas as principais instituições esportivas da Espanha, incluindo o Ministério do Esporte, se comprometeram a completar a temporada.

O presidente de La Liga, Javier Tebas, disse que não terminar a temporada levaria a prejuízos de até 1 bilhão de euros.

