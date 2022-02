Dupla Grenal Campeonato Gaúcho: Inter e Grêmio se enfrentam na noite deste sábado no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Válida pela nona rodada do torneio, partida começa às 19h. (Foto: Reprodução)

A partir das 19h deste sábado, o estádio Beira-Rio será palco para o primeiro Grenal de 2022 e o de número 435 em quase 112 anos de enfrentamentos entre os dois clubes. O novo duelo vale pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, que tem o Grêmio (17 pontos) no topo da tabela e o Inter em terceiro lugar (12), com o Ypiranga de Erechim na vice-liderança (15).

Além da distância que separa os arqui-rivais no escore do torneio, o jogo marcará duas situações distintas em cada casamata, onde estarão dois técnicos relativamente jovens para em comparação a outros colegas de profissão: o uruguaio Alexander “Cacique” Medina tem 43 anos, ao passo que o porto-alegrense Roger Machado fará 47 em abril.

Esta será a primeira experiência do colorado Medina no clássico (ele está no cargo há dois meses), ao passo que o gremista Roger (de volta ao comando do Tricolor há duas semanas), traz no currículo de treinador sete Grenais – quatro vitórias, um empate e duas derrotas, seja como interino (2011-2013) ou efetivo (2015-2016). Isso sem contar os vários clássicos que disputou como lateral-esquerdo entre 1994 e 2003.

O momento também é diferente para cada equipe na competição regional: enquanto os donos da casa chegam pressionados pela campanha irregular, incluindo a derrota por 3 a 2 para o São José-POA (então vice-lanterna) no fim de semana passado, os visitantes vêm embalados pela goleada de 4 a 0 sobre o São Luiz de Ijuí (quarto colocado), na mesma rodada.

Inter

No complexo do Parque Gigante, o último treino do Inter antes da partida começou com exercícios físicos na academia. Depois, a comissão técnica organizou um trabalho com foco na bola parada ofensiva. A atividade foi encerrada com exercícios táticos.

Registrado no boletim informativo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o recem-contratado lateral-direito argentino Fabricio Bustos está à disposição para o clássico e tudo indica que atuará como titular.

Provável escalação: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés; Gabriel e Edenilson; Mauricio (Rodrigo Dourado), Taison e David; Wesley Moraes.

Grêmio

O grupo Tricolor encerrou os preparativos na manhã desta sexta-feira (25) no centro de treinamentos Luiz Carvalho, com a parte do trabalho sob portões fechados à imprensa. Além de atividades técnicas, físicas e táticas, Roger deu especial atenção ao aprimoramento de jogadas de bola parada.

Quando os repórteres foram liberados para acompanhar a sessão, por volta das 10h30min, os atletas começavam o tradicional “rachão recreativo” que costuma anteceder partidas do clube. O próprio Roger participou da movimentação, assim como o meia argentino Benítez, recuperado de lesão.

Provável escalação: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Bitello; Janderson (Campaz), Rildo e Diego Souza.

Transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou uma esquema especial de trânsito e transporte para o jogo, que tem expectativa de público em torno de 32 mil torcedores. A abertura dos portões do Beira-Rio está marcada para as 16h30min.

Além de 20 linhas regulares que passam pelo estádio, uma alternativa especial de ônibus e duas de lotação começarão a circular às 17h.

A lista inclui o coletivo “F-993 Futebol Beira-Rio”, com quatro veículos saindo do Mercado Público – depois da partida, o embarque será feito na rua Nestor Ludwig (entre o Gigantinho e o Parque Marinha do Brasil), com desembarque no Largo Glênio Peres (Centro Histórico).

No transporte seletivo, estarão disponíveis as linhas de lotação “10.4 – Ipanema” e “10.5 – Guarujá”, saindo da rua Marechal Floriano no sentido Centro-Bairro e nos trajetos inversos saindo respectivamente da rua Oddone Marsiaj (bairro Hípica) e avenida Guarujá.

Depois do jogo, a linha “10.4 – Ipanema” seguirá até a Oddone Marsiaj e a “10.5 – Guarujá” irá até a avenida da Serraria. Outra opção pós-evento é a linha “10.6 – Restinga”, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann (bairro Restinga).

O trânsito terá mudanças: a partir das 17h, será liberado na avenida Beira-Rio e após o encerramento do Grenal terá inversão de sentido, com fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

