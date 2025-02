Dupla Grenal Trensurb terá operação especial no metrô após o Grenal deste sábado

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serviço funciona normalmente até as 23. Depois, só entre as estações Anchieta e Novo Hamburgo. (Foto: Arquivo/Trensurb)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No fim da noite desse sábado (8), a Trensurb fará uma operação especial para atender aos torcedores após o Grenal que será disputado a partir das 21h na Arena (bairro Humaitá), Zona Norte de Porto Alegre. A principal medida anunciada pela estatal é a abertura da Estação Anchieta do metrô até a 1h de domingo, mas só para quem pretende voltar para Novo Hamburgo (Vale do Sinos).

As demais plataformas funcionarão somente para desembarque no limite de horário convencional, ou seja, até as 23h. Para quem precisa se dirigir a Porto Alegre, a orientação é de que utilize as linhas de ônibus urbanas disponíveis até o Centro Histórico da capital gaúcha, restando ainda a alternativa de recorrer a táxi ou aplicativo de transporte.

A decisão foi tomada na tarde dessa sexta-feira (7), em reunião com representantes da Trensurb, Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e Brigada Militar (BM).

Já o trecho entre as plataformas Anchieta e Mercado Público (Centro Histórico de Porto Alegre) continua desativado. O motivo são as obras de recuperação da linha, severamente danificada pelas enchentes de maio do ano passado.

A abertura dos portões está marcada para as 19h. Devido à previsão de grande público, é importante que os torcedores planejem e, se possível, antecipem seus deslocamentos.

O Grenal nº 444 é o primeiro do ano e vale pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Marcará também a estreia do técnico gremista – o argentino Gustavo Quinteros – no clássico. Atletas recentemente contratados pelo Colorado ou pelo Tricolor também estarão presentes pela primeira vez no principal confronto futebolístico do Rio Grande do Sul.

EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também definiu um esquema especial de deslocamentos para o duelo. Das 8h em diante, agentes de trânsito estarão nas imediações do estádio, orientando a circulação o local e entorno. Já a partir das 17h, serão bloqueadas a avenida Padre Leopoldo Brentano (bairro Humaitá), entre a rótula A.J. Renner e a alça da rodovia federal BR-448.

Serão disponibilizadas duas linhas de ônibus, a partir das 18h (uma hora antes da liberação do acesso das torcidas ao estádio do Grêmio. Confira:

– “F-04-Futebol Arena”: com embarque no Largo Glênio Peres (Centro Histórico), dez ônibus seguirão rumo à Arena. Após o fim do jogo, o mesmo número de veículos sairá do Terminal Voluntários da Pátria-Leopoldo Brentano, com desembarque no Glênio Peres.

– “T2.3-Transversal 2-Arena”: com saída na rua Peri Machado (bairro Menino Deus), 14 coletivos levarão torcedores em direção à Arena. A primeira viagem está prevista para as 16h30min. Depois do evento esportivo, oito veículos articulados partirão do Terminal Voluntários da Pátria-Leopoldo Brentano (Humaitá), tendo como ponto final novamente a rua Peri Machado.

– Lotação: assim que encerrado o duelo pelo Gauchão, lotações da linha “60.4–Parque Humaitá” se dirigirão ao Centro Histórico da Capital, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano para o Terminal da Sete de Setembro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Grenal

https://www.osul.com.br/trensurb-tera-operacao-especial-no-metro-apos-o-grenal-deste-sabado/

Trensurb terá operação especial no metrô após o Grenal deste sábado

2025-02-07