Dupla Grenal Gremistas e colorados em grande expectativa com o primeiro Grenal do ano, neste domingo à noite

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Último duelo foi disputado em 23 de março de 2022. (Foto: Arquivo/O Sul)

Válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, o clássico Grenal deste domingo colocará frente a frente na Arena dois times que não se enfrentam desde o dia 23 de março de 2022. Líder do Gauchão e sem nenhuma derrota em 2023, o Grêmio vai em busca dos três pontos para se isolar ainda mais na parte de cima da tabela. Segundo colocado, o Inter busca a quarta vitória seguida no torneio, além de uma aproximação do rival, seis pontos à frente. O embate começa às 20h.

Os dois times se enfrentaram três vezes no Gauchão do ano passado. Foram três jogos: na fase de classificação, onde o Inter levou a melhor por 1 a 0; na semi, com vitória do Tricolor por 3 a 0 no primeiro duelo e depois foi superado por 1 a 0 na volta.

Treinos

O sábado foi de treinos nas duas equipes. Do lado do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi, junto da comissão técnica, ajustou os últimos detalhes da equipe para o duelo. Ao que tudo indica, o técnico vai com o que tem de melhor para o Grenal. No entanto, há algumas dúvidas, como na lateral direita. Fábio está recuperado de lesão e pode ficar à disposição, mas João Pedro vem dando conta do recado.

O Grêmio deve entrar em campo com Adriel; João Pedro (Fábio), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Villasanti), Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina (Ferreira); Suárez.

Força máxima

No Beira-Rio, o técnico Mano Menezes também comandou um treino tático no gramado do CT Parque Gigante, neste último dia de atividades prévias ao clássico. O Colorado deve vir com força máxima.

A principal dúvida do treinador Colorado é no setor de meio campo. Se optar por um sistema mais defensivo, Mano deve entrar com os volantes Johnny e Gabriel Baralhas. Nesta configuração, Maurício perderia lugar no time titular. Caso opte pela manutenção do meia atacante, o treinador deve escolher se mantém Johnny na equipe titular ou escala Baralhas.

A previsão é que o técnico Mano Menezes comece o jogo com Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Maurício (Baralhas) e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.

Arbitragem

O Grenal 438 ocorre neste domingo às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Gauchão. A expectativa é de casa cheia, já que ambas as torcidas esgotaram a venda de ingressos.

Leandro Vuaden será responsável pela arbitragem, tendo como assistentes Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Penna. No VAR, Daniel Nobre Bins.

