Mbappé quebra recorde e vira o maior artilheiro da história do PSG

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Kylian Mbappé marcou seu 201º gol em todas as competições pelo PSG, batendo a marca que compartilhava com Edinson Cavani. (Foto: Reprodução)

Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro da história do PSG (Paris Saint-Germain) ao ajudar o seu time a ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Francês, a provisórios 11 pontos, com uma vitória em casa por 4 x 2 sobre o Nantes no último sábado.

Mbappé, de 24 anos, encontrou o fundo das redes no segundo minuto dos acréscimos do segundo tempo e marcou seu 201º gol em todas as competições pelo PSG, batendo a marca que compartilhava com Edinson Cavani.

O clube organizou uma curta cerimônia depois do apito final, com um grande retrato de Mbappé exibido no Parque dos Príncipes.

“É muito especial estar aqui. A última vez que estive aqui foi para anunciar que estava ficando (para estender seu contrato), é uma honra estar aqui como o maior artilheiro do clube”, disse Mbappé.

“É um privilégio ser jogador do PSG, jogar com essa camisa histórica, para o maior clube da França.”

O PSG, que viaja para enfrentar o Bayern de Munique esperando reverter uma derrota por 1 x 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, abriu 2 x 0 após 17 minutos, com gols de Lionel Messi e um gol contra de Jaouen Hadjam, mas os Canários conseguiram empatar antes do intervalo, com Ludovic Blas e Ignatius Ganago.

O time de Christophe Galtier, no entanto, assegurou os três pontos depois de um gol de Danilo, por volta dos 15 minutos do segundo tempo, e o de Mbappé, chegando a 63 pontos em 26 jogos.

Messi

Em outra frente, Lionel Messi sabe que sua responsabilidade em brilhar no Paris Saint-Germain aumentará bastante com a ausência de Neymar nos próximos quatro meses – o brasileiro passará por cirurgia no tornozelo. Com jogo decisivo nesta quarta-feira na Liga dos Campeões, na casa do Bayern de Munique e com desvantagem de 1 a 0, o capitão mostrou confiança em classificação e afirmou que o time está pronto para fazer um bom papel na Alemanha.

Devolver o placar de 1 a 0 leva a decisão para a prorrogação. “É muito difícil de vencer naquele estádio (Allianz Arena), mas acho que chegamos bem e conseguimos reverter a situação. Eu me sinto muito bem e a equipe em geral mudou nos últimos jogos. Estamos muito animados para continuar na Liga dos Campeões”, disse Messi, em entrevista exclusiva às páginas oficiais do PSG.

Apesar de frisar sobre as dificuldades, Messi aposta que os três resultados positivos em sequência serviram para reerguer o moral do elenco. O PSG fez 4 a 3 no Lille, 3 a 0 n o Olympique de Marselha e 4 a 2 no Nantes.

“Conseguimos vitórias importantes para reforçar a ideia de o time ir em busca da classificação em Munique. Vai ser um jogo muito equilibrado, difícil, como o primeiro, em que tudo foi decidido por pequenos detalhes”, afirmou o jogador. “Acho que no último jogo melhoramos ainda mais, depois da boa apresentação contra o Marselha. Evoluímos, estamos bem e faremos tudo o que pudermos para tentar reverter a situação contra o Bayern de Munique e passar da fase, que é o objetivo de todos.” As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Estado de S. Paulo.

