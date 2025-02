Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre levará mais de 80 veículos a leilão público neste mês

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Lote inclui itens prontos para uso e sucatas. (Foto: Arquivo/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre levará a leilão 84 veículos diversos, que estão parados em terrenos públicos e que podem render ao menos R$ 166,7 mil aos cofres da capital gaúcha. Marcado para o dia 25 de fevereiro (terça-feira), o remate foi organizado após inventário e revisão de contratos de abastecimento e manutenção. O lote inclui 58 itens em condições de uso e 26 sucatas.

Realizado por meio de sessão pública a partir das 9h, o certame pode ser acompanhado pela internet. O endereço é portaldecompraspublicas.com.br.

Em 2022, a atual administração municipal realizou o seu primeiro pregão do gênero, com 40 veículos – destes, 37 foram vendidos, o que resultou em arrecadação de quase R$ 610 mil. O montante obtido tem como destino o Tesouro Municipal, responsável pelo fluxo financeiro de receitas e despesas da prefeitura.

Terrenos

Já a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) anunciou para os dias 10 e 19 de fevereiro a realização de dois leilões públicos que abrangem sete terrenos pertencentes ao acervo patrimonial do governo do Estado. A lista abrange Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Xangri-Lá, Bagé, Candelária e Santana do Livramento.

Fotos, valores, endereços, bem como o canal para manifestação de interesse, estão disponíveis no site vendasimoveis.rs.gov.br. Também é possível obter esclarecimentos adicionais com a RS Imóveis, em horário comercial. Telefone de contato: (51) 3288-1589.

Os certames são organizados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à SPGG. Em janeiro, o órgão promoveu nove pregões desse tipo, em continuidade ao programa “Estratégia Integrada de Habitação”, lançado pelo governo gaúcho em setembro do ano passado.

A ideia é utilizar os recursos obtidos para bancar ações que beneficiem sobretudo famílias que perderam suas residências durante as enchentes de 2024, a maior tragédia já ocorrida no Rio Grande do Sul. “As receitas provenientes ser repassadas ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para financiar habitações de interesse social”, reforça o informe da SPGG no site estado.rs.gov.br.

Detalhes

Todos os terrenos da lista estão localizados em áreas urbanas. Confira, a seguir, os imóveis, lances iniciais e as respectivas datas de cada certame.

– 10 de fevereiro (próxima segunda-feira): terreno urbano em Porto Alegre, na avenida Ipiranga nº 565 (bairro Praia de Belas/Menino Deus). Lance inicial: R$ 2,1 milhões.

– 10 de fevereiro (próxima segunda-feira): terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado), em Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre). Lance inicial: R$ 118 mil.

– 19 de fevereiro (quarta-feira): terreno urbano com demolição de benfeitoria averbada (ocupado) em Bagé. Lance inicial: R$ 212 mil.

– 19 de fevereiro (quarta-feira): terreno urbano em Candelária. Lance inicial: R$ 71 mil.

– 19 de fevereiro (quarta-feira): terreno urbano com benfeitoria não averbada (ocupado), em Santana do Livramento. Lance inicial: R$ 119 mil.

– 19 de fevereiro (quarta-feira): terreno urbano com benfeitoria averbada (ocupado), em Viamão.

– 19 de fevereiro (quarta-feira): terreno urbano com benfeitoria não averbada, em Xangri-Lá. Lance inicial: R$ 300 mil.

(Marcello Campos)

