Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Prazo de inscrição vai deste domingo até a próxima quarta-feira. (Foto: Arquivo/EBC)

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre abriu edital para a contratação temporária de sete professores, além da formação de cadastro de reserva para eventuais chamamentos extras. O prazo de inscrição é breve: começa neste domingo e prossegue até a quarta-feira (12), conforme detalhado na edição do Diário Oficial do Município de quarta-feira (5).

O processo seletivo será realizado por meio da comprovação de experiência profissional na função. A documentação deverá ser encaminhada por e-mail ou entregue pessoalmente, conforme informações do próprio edital. Outras informações podem ser obtidas diretamente no site da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) – prefeitura.poa.br/smap.

As vagas abrangem as disciplinas de Artes/Música, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Matemática e Educação Especial com habilitação em deficiência mental, deficiência visual e ensino de surdos.

A experiência profissional na atividade de professor poderá ser comprovada através dos seguintes documentos: atestados, certidões ou declarações expedidas pelo órgão empregador, bem como por cópia da Carteira de Trabalho. Serão consideradas como válidas, porém, apenas as experiências profissionais comprovadas desde o dia 1º de janeiro de 2020.

Segurança Pública estadual

Também nesta semana, o governo gaúcho autorizou a abertura de novos concursos para contratação de servidores para as corporações vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com informe no site estado.rs.gov.br, serão disponibilizadas 2.734 vagas para a Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A publicação dos respectivos editais com os detalhes será realizada ainda neste ano, em data ainda não definida. O mesmo vale para as provas.

No foco da medida está a reposição de efetivo. “Com isso, garantimos que não haja defasagem nas forças de segurança”, ressaltou o chefe do Executivo. Confira, a seguir, a distribuição das vagas para cada corporação.

– Brigada Militar: 1,2 mil vagas para soldado, 30 para oficial especialista em saúde e 120 para aluno-oficial do quadro do Estado-Maior.

– Polícia Civil: 30 vagas para delegado, 360 para escrivão e 360 para inspetor.

– Corpo de Bombeiros Militar: 400 vagas para soldado.

– Instituto-Geral de Perícias: 70 vagas para perito criminal, 54 para médico-legista e 110 para técnico em perícia.

(Marcello Campos)

2025-02-07