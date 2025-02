Porto Alegre Descida da Borges dá a largada para o Carnaval da Capital

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

A Descida da Borges ainda marcou o lançamento dos sambas-enredos do Carnaval 2025. Foto: Alex Rocha/PMPA A Descida da Borges ainda marcou o lançamento dos sambas-enredos do Carnaval 2025. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O samba tomou conta do Centro Histórico na noite de sexta-feira (7). A partir das 19h, aconteceu a Descida da Borges, tradicional evento tradicional que dá a largada para o Carnaval da Capital e é realizado pela Secretaria Municipal da Cultura em conjunto com a União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana (UESPA) e a União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (UECGAPA).

Desfilaram as escolas que se classificaram em primeiro e segundo lugares nos grupos Ouro e Prata, no Carnaval de 2024. O percurso foi desde a Esquina Democrática até o Museu de Arte do Paço. Apareceram, por ordem, a União da Tinga, a Império do Sol, a Acadêmicos de Gravataí e a Estado Maior da Restinga.

Secretária Municipal de Cultura, Liliana Cardoso destacou a importância do evento. “Enquanto poder público, incentivamos as escolas de samba, apoiamos as ligas e fornecemos a infraestrutura e os serviços de segurança, limpeza, entre outros, para os carnavalescos realizarem essa linda festa nas ruas e um grande espetáculo no Complexo Cultural do Porto Seco”, afirmou a secretária.

A Descida da Borges ainda marcou o lançamento dos sambas-enredos do Carnaval 2025, que foram apresentados por alas de cada escola no evento.

