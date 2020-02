Esporte Campeonato Italiano: TV Pampa transmite Verona e Juventus

8 de fevereiro de 2020

Foto: (Divulgação/Juventus FC)

Neste sábado (8), Verona x Juventus protagonizam o grande jogo da 23ª rodada da temporada 2019/20 do Campeonato Italiano. A partida tem transmissão pela TV Pampa, da RedeTV! a partir das 16h30 (horário de Brasília) diretamente do Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona.

Na tabela de classificação, a Juventus está na liderança com 54 pontos, apenas três de vantagem da reforçada Inter de Milão e a quatro da Lazio, grande surpresa da atual temporada. A equipe de Verona, nono colocada, somando 31 pontos, se permite sonhar com uma vaga na Liga Europa 2020/21, afinal, o atual sexto colocado (último classificado para competições europeias) é o Cagliari, com 32 pontos.

Prováveis escalações:

Verona: ​Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazović; Borini, Zaccagni; Verre

Juventus: ​Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Transmissão

