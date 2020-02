Esporte Campeonatos Turco, Mexicano e Italiano terão transmissão da TV Pampa a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Já na abertura da programação, três jogos serão transmitidos Foto: (Divulgação/Pumas) Foto: (Divulgação/Pumas)

A TV Pampa, da RedeTV!, terá a partir deste sábado em sua programação, as transmissões de três dos principais campeonatos de futebol pelo mundo. Além da tradicional transmissão do Italiano, o Campeonato Turco poderá ser conferido ao vivo, além de um compacto da disputa do Campeonato Mexicano. E, já na abertura, a programação contará com três jogos.

A primeira partida do torneio Turco será entre Trabzonspor e Fenerbahçe, em 1º de fevereiro, às 13h45, ao vivo, diretamente da Arena Medical Park, na Turquia. Ainda neste sábado, a emissora exibirá Pumas e Monterrey, no Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, mostrando os principais lances do jogo. A seguir, às 16h30, é a hora do Italiano, que em sua transmissão terá a disputa entre Sassuolo e Roma.

Confira os jogos a serem transmitidos:

13:45 CAMPEONATO TURCO – ao vivo

Trabzonspor x Fenerbahçe

16:00 CAMPEONATO MEXICANO – compacto

Pumas x Monterrey

16:30 CAMPEONATO ITALIANO – ao vivo

Sassuolo x Roma

