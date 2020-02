Esporte Desafio Judô Veteranos reúne atletas no CETE neste sábado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

O treinamento é comandado pelo sensei kodansha Cid Corrêa Júnior, do GN Gaúcho. Foto: Divulgação O treinamento é comandado pelo sensei kodansha Cid Corrêa Júnior, do GN Gaúcho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os veteranos vão tomar conta dos tatames do dojô da Federação Gaúcha de Judô neste sábado (1º). O local recebe o III Desafio Judô Veteranos, a partir das 10h. O treinamento é comandado pelo sensei kodansha Cid Corrêa Júnior, do Grêmio Náutico Gaúcho.

De acordo com o professor, atletas filiados à Federação Gaúcha de Judô de mais de sete cidades gaúchas já confirmaram participação no evento, que deverá durar aproximadamente duas horas. Demais informações devem ser consultadas diretamente com o sensei Cid.

