Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Pepê fez o gol da vitória. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Pepê fez o gol da vitória. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira conquistou mais uma vitória no Torneio Pré-Olímpico, disputado na Colômbia. Já tendo garantido a classificação para o quadrangular final de forma antecipada, o técnico André Jardine rodou a equipe para enfrentar o Paraguai. Mesmo saindo atrás no placar, a Canarinho conseguiu a virada e venceu por 2 a 1, com gols de Paulinho e Pepê. Roberto Fernández fez o tento paraguaio.

Com o resultado, o quadrangular final já tem todas as equipes definidas. Além do Brasil, que terminou na liderança do Grupo B com 12 pontos, Uruguai, Argentina e Colômbia continuam na disputa pelas duas vagas na Olimpíada de Tóquio. A Seleção volta a campo na próxima segunda-feira (3), na abertura da fase final, enfrentando os colombianos.

O jogo

A Seleção Brasileira teve domínio total da partida na primeira etapa. Acuado, o Paraguai praticamente não levou perigo à meta defendida pelo goleiro Cleiton. A Canarinho, por sua vez, esteve muito próximo de balanças as redes.

As melhores oportunidades aconteceram antes dos dez minutos de partida e ambas com o atacante Pepê. Primeiro, o camisa 17 recebeu ótimo lançamento de Maycon e bateu para o gol, mas Arzamendia fez boa intervenção. Logo em seguida, de novo Pepê, dessa vez de cabeça, mas o goleiro paraguaio caiu bem para evitar o tento brasileiro.

Aos 37, outra boa oportunidade. Pepê fez a jogada pela esquerda, encontrou Igor Gomes dentro da área, que ajeitou para Yuri Alberto. O atacante brasileiro bateu, mas a zaga paraguaia cortou com Meza. Os brasileiros ficaram pedindo pênalti, mas a arbitragem nada marcou. Com isso, as equipes foram para os vestiários com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Paraguai, que precisava da vitória para continuar no Pré-Olímpico, se lançou ao ataque. Aos 15 minutos, Hugo Fernández cobrou falta para dentro da área brasileira, e Roberto Fernández subiu para abrir o marcador.

A Canarinho, no entanto, reagiu e buscou o empate aos 29 minutos. Bruno Guimarães infiltrou pelo meio e achou Paulinho dentro da área. O atacante fez ótima jogada, limpou a marcação e finalizou com extrema categoria. No ângulo do goleiro paraguaio. Golaço do camisa 7 para empatar a partida: 1 a 1.

A virada brasileira veio já na reta final de partida. Mais precisamente, aos 43 minutos do segundo tempo. Em ótima jogada coletiva, Pepê ficou com a bola dentro da área e, com uma cavadinha de classe, tirou o goleiro Arzamendia e balançou as redes: 2 a 1 para o Brasil e 100% de aproveitamento no Torneio Pré-Olímpico.

Brasil: Cleiton; Dodô, Bruno Fuchs, Ricardo Graça e Iago; Maycon (Caio Henrique), Matheus Henrique (Bruno Guimarães) e Igor Gomes; Bruno Tabata, Pepê e Yuri Alberto (Paulinho) – Técnico: André Jardine

