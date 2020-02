Porto Alegre Mais um final de semana de praias liberadas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Todo o mês de janeiro foi de pontos próprios para banho. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Todo o mês de janeiro foi de pontos próprios para banho. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) divulgou nesta sexta-feira (31) , o relatório referente à balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo. Os dados indicam que todos os pontos permanecem próprios para banho. Todo o mês de janeiro foi de águas próprias.

Os resultados são baseados nas últimas cinco análises realizadas pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Conforme estabelece o Decreto 18.925, de 2015, a Smams é o órgão responsável pela divulgação da balneabilidade, cujas análises são de competência do Dmae.

A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000, do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), e estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, devem apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100mL. Na última amostragem, esse valor não pode ultrapassar 2000 NMP/100mL. Além disso, o valor do PH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.

Por questões de saúde e segurança, a Smams desaconselha o banho em outros locais da orla de Porto Alegre.

Confira os pontos analisados:

Belém Novo

– Posto 1 (Praça Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus) – Águas próprias para banho

– Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só) – Águas próprias para banho

– Posto 3 (Praia do Veludo, em frente à interseção das avenidas Beira Rio, Pinheiro Machado e rua Antônio da Silva Só) – Águas próprias para banho

Lami

– Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas) – Águas próprias para banho

– Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas) – Águas próprias para banho

– Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510) – Águas próprias para banho.

