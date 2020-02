Porto Alegre Dmae inicia pela Mauá o nivelamento de 200 tampas de ferro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) inicia, neste sábado (1º), a manutenção de tampas de ferro fundido de diâmetro 600 milímetros em poços de visita dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial em diversas ruas de Porto Alegre. O objetivo é nivelar as tampas com o asfalto. Serão investidos R$ 1,2 milhão com recursos próprios para o nivelamento ou substituição de 200 tampas.

O primeiro local a receber a benfeitoria será a avenida Mauá, entre a rua General João Manoel e a Travessa Araújo Ribeiro. Nesse trecho, serão niveladas ou substituídas seis tampas em quatro etapas, por causa da complexidade do serviço e do grande fluxo de veículos na avenida.

Com auxílio da DGCVU (Diretoria-Geral de Conservação de Vias Urbanas), o Dmae avaliou as tampas de toda a cidade e selecionou as 200 vias de grande circulação de veículos onde há necessidade de nivelamento imediato para evitar transtornos no trânsito e danos aos equipamentos. Em cada ponto, será feito um corte no asfalto, removida a tampa, com escavação ao redor, reforçada a base no entorno e assentado o conjunto da laje de suporte e a tampa de ferro embutida. Por último, serão feitos os acabamentos e arremates.

O diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, explica que as tampas de ferro são pontos de acesso a poços de visita às infraestruturas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Esses poços são estruturas de engenharia com relativa profundidade, às vezes de até seis metros, necessárias para atividades de desentupimento e desobstruções.

Ruas beneficiadas por região

Central – Andradas, Azenha (10), Bagé (2), Botafogo, Coronel Vicente, Cristóvão Colombo, Dr. Flores, Dr. Timóteo (3), Farrapos, Felipe Camarão (2), General Vitorino, Goethe, Gonçalves Dias (2), Ipiranga, João Pessoa, Lima e Silva (20), Lucas de Oliveira (3), Marechal Floriano, Marquês do Pombal (3), Mauá, esquina com Chaves Barcelos (6), Osvaldo Aranha (2), Pedro Ivo (6), Quintino Bocaiúva (4), Ramiro Barcelos (6), Riachuelo, Santos Dumont, Sebastião Leão, Washington Luiz (2), Vasco da Gama, Voluntários da Pátria (7).

Leste – Barbosa Gonçalves (3 pontos), Bento Gonçalves (26), Carlos Huber (3), Jerusalém, João de Oliveira Remião (12), João Wallig (5), José Maria Escriva, Luiz Manoel Gonzaga, Matias José Bins (3), Plínio Brasil Milano (3), São Benedito (2), São Luiz, Teixeira Mendes (4), Tomaz Gonzaga, Ulisses Cabral.

Norte – Vinte e Cinco de Julho, Américo Vespúcio, Anita Garibaldi (3 pontos), Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia (3), Ceará (2), Esperidião de Lima Medeiros, Luzitana, Portugal, São Nicolau, Serro Azul (2), Sertório.

Sul – Avenida Guaíba (6 pontos), Campos Velho (4), Cavalhada (2), Icaraí, Oscar Pereira, Padre Cacique, Wenceslau Escobar (4).

