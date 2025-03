Rio Grande do Sul Campo Bom tem primeira mulher a comandar Guarda Municipal

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Foto: Divulgação

Pela primeira vez, a Guarda Municipal de Campo Bom (GMCB) está sob direção de uma mulher. Juliana Mello da Silva, 35 anos, a GM Mello, é a primeira mulher a comandar a corporação – apenas quatro homens tinham ocupado o cargo até agora. Em atuação desde o primeiro dia de trabalho da GMCB, em setembro de 2022, ela é uma das três mulheres que hoje integram o efetivo da guarda e fica no comando até o dia 18 de março em razão de férias do GM Cesca.

Para Mello, a escolha é uma demonstração de confiança em seu trabalho, reconhecendo sua dedicação e contribuições à instituição. “Todos os guardas municipais que compõem o nosso quadro são notavelmente qualificados e comprometidos com a comunidade. Nossa busca por aprimorar os resultados e fornecer um serviço de excelência aos munícipes e visitantes da nossa cidade é constante. Espero manter o excelente trabalho realizado pelo diretor Cesca até o seu retorno”, afirma.

No comando desde o dia 4 de março, ela foi a responsável pela operação da Guarda Municipal no 45º Rodeio Nacional de Campo Bom, evento que transcorreu sem ocorrências graves. No período, a guarda realizou também três prisões, duas por tráfico de drogas, evidenciando o trabalho sério da corporação no combate ao tráfico na cidade.

Coincidentemente, o fato histórico se deu no Mês da Mulher. A escolha, entretanto, levou em conta única e exclusivamente o potencial de liderança da GM Mello, destaca o secretário municipal de Segurança, Fernando Luz Lehnen.

