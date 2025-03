Rio Grande do Sul Prefeitura de Gravataí assina ordem de início para a construção de nova unidade de saúde no bairro Bom Sucesso

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

A previsão de entrega da nova unidade de saúde é de 12 meses. Foto: Divulgação

A prefeitura de Gravataí assina, nesta quarta-feira (12), a ordem de início para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Bonsucesso, localizada na rua Borges de Medeiros, 582, no Bom Sucesso. A iniciativa faz parte do Qualifica Atenção Primária, programa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que cuida da Atenção Básica, responsável pela principal porta de entrada dos usuários aos serviços de saúde.

“Saúde é prioridade no nosso governo. A construção das novas unidades de saúde mostra o quanto o governo se preocupa com a saúde da população de Gravataí e luta para que os pacientes possam ser atendidos adequadamente”, destaca o prefeito em exercício, Levi Melo.

A ser construída ao lado da atual unidade de saúde, a nova UBS Bonsucesso terá atendimentos das 7h às 18h, sem fechar ao meio-dia. Com as instalações da nova unidade, será possível ofertar atendimento odontológico aos usuários. Atualmente, pacientes que necessitam desse tipo de atendimento de saúde bucal são referenciados a outras unidades de saúde do município.

No local, são realizadas consultas médicas com pediatra, clínico geral e ginecologista, assim como atendimentos de enfermagem, como vacinação, curativos, aplicação de medicações, verificação de sinais vitais e testes rápidos. Em média, são realizados 1,6 mil atendimentos mensalmente. A previsão de entrega da nova unidade de saúde é de 12 meses e conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

