Rio Grande do Sul Campus da UFRGS em Caxias do Sul deve ser anunciado nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Instituição conta com quatro campi em Porto Alegre e um no Litoral Norte. (Foto: Divulgação/Assufrgs)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, devem anunciar a criação de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) em 2025. A medida faz parte do programa PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) para o ensino superior, com lançamento previsto para esta segunda-feira (10).

A novidade foi antecipada recentemente, em caráter extraoficial, pelo titular da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Ao todo, dez novas universidades federais serão inauguradas em diversos Estados até o ano que vem.

O governo federal ainda não detalhou os cursos a serem oferecidos na instituição de Caxias do Sul, que será denominada “Universidade Federal da Serra Gaúcha”. A iniciativa resulta de uma demanda encaminhada em dezembro por representantes da região durante encontro no Ministério da Educação.

Dentre os entusiastas da nova universidade estão dois deputados federais gaúchos vinculados ao PT. Um é Pepe Vargas, ex-prefeito de Caxias do Sul em dois períodos, e o outro é Denise Pessôa (PT), pré-candidata à chefia do Executivo nas eleições municipais de outubro.

Atividades suspensas

Atualmente, a UFRGS – que completou 90 anos em março – possui quatro campi em Porto Alegre (Centro, Saúde, Olímpico e do Vale), além de Tramandaí (Litoral Norte). Todas permanecem com atividades acadêmicas (presenciais e remotas) suspensas até o próximo sábado (15).

Determinada pela Reitoria da instituição, a paralisação está em vigor desde o dia 17 de maio. O motivo são os estragos e transtornos causados pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Mais informações no site ufrgs.br.

(Marcello Campos)

2024-06-08