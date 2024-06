Rio Grande do Sul Aumenta para 175 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dois corpos foram encontrados nos municípios de Agudo e Teutônia. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Dois corpos foram encontrados nos municípios de Agudo e Teutônia. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aumentou para 175 o número de mortos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio. Conforme informação divulgada pela Defesa Civil gaúcha na noite desta segunda-feira (10), dois corpos foram encontrados nos municípios de Agudo e Teutônia. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo o balanço do órgão, 478, das 497 cidades do Estado foram afetadas. Pelo menos 38 pessoas seguem desaparecidas.

Confira o boletim completo

– Municípios afetados: 478

– Óbitos: 175

– Pessoas em abrigos: 18.854

– Desalojados: 423.486

– Afetados: 2.398.255

– Feridos: 806

– Desaparecidos: 38

Óbitos registrados por município

– Canoas: 31.

– Roca Sales: 13.

– Cruzeiro do Sul: 12.

– Bento Gonçalves: 11.

– Caxias do Sul: 9.

– São Leopoldo: 9.

– Gramado: 7.

– Eldorado do Sul: 6.

– Porto Alegre: 5.

– Santa Maria: 5.

– Veranópolis: 5.

– Venâncio Aires: 4.

– Sinimbu: 3.

– Três Coroas: 3.

– Boa Vista do Sul: 2.

– Canela: 2.

– Capitão: 2.

– Forquetinha: 2.

– Itaara: 2.

– Lajeado: 2.

– Paverama: 2.

– Pinhal Grande: 2.

– Salvador do Sul: 2.

– Santa Cruz do Sul: 2.

– São Vendelino: 2.

– Serafina Correa: 2.

– Taquara: 2.

– Agudo: 1.

– Alvorada: 1.

– Bom Princípio: 1.

– Cachoeirinha: 1.

– Capela de Santana: 1.

– Charqueadas: 1.

– Encantado: 1.

– Estrela: 1.

– Farroupilha: 1.

– General Câmara: 1.

– Guaíba: 1.

– Montenegro: 1.

– Nova Petrópolis: 1.

– Novo Hamburgo: 1.

– Pantano Grande: 1.

– Putinga: 1.

– Relvado: 1.

– São Jerônimo: 1.

– São João do Polêsine: 1.

– Segredo: 1.

– Silveira Martins: 1.

– Sobradinho: 1.

– Taquari: 1.

– Teutônia: 1.

– Travesseiro: 1.

– Vale do Sol: 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aumenta-para-175-o-numero-de-mortos-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Aumenta para 175 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-06-10