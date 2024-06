Rio Grande do Sul Programa BNDES Emergencial: empreendedores do Rio Grande do Sul podem pedir acesso à linha de R$ 15 bilhões a partir desta terça

10 de junho de 2024

A expectativa é que a partir do próximo dia 21 os recursos já estejam disponíveis. Foto: Lauro Alves/Secom A expectativa é que a partir do próximo dia 21 os recursos já estejam disponíveis. (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

A partir desta terça-feira (11), empreendedores do Rio Grande do Sul já podem procurar os seus bancos em busca de informações e para solicitar acesso à linha de crédito de R$ 15 bilhões do BNDES anunciada pelo governo federal.

O Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul estará disponível em todo o Estado, em mais de 40 instituições parceiras do BNDES (bancos comerciais públicos e privados, cooperativas de crédito, bancos de desenvolvimento, entre outros). A expectativa é que a partir do próximo dia 21, os recursos estejam disponíveis para os clientes que já tiveram o seu crédito aprovado.

A medida é válida para pessoas jurídicas de direito privado de todos os portes (inclusive cooperativas), produtores rurais, transportadores autônomos de carga e empresários individuais situados em municípios com estado de calamidade pública decretado, e que tenham sofrido perdas e danos econômicos e sociais das enchentes que assolaram o Estado em maio.

“O BNDES aderiu ao movimento Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul e, em parceria com o governo do presidente Lula, vem trabalhando para apoiar as empresas e os produtores rurais gaúchos com soluções financeiras que auxiliem o processo de retomada econômica e de reconstrução das regiões afetadas pela tragédia climática”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

As linhas foram anunciadas, nesta segunda-feira (10), no Palácio do Planalto, em Brasília. Serão disponibilizadas três linhas de financiamento: Máquinas e equipamentos, para financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos para recompor a capacidade produtiva; Investimento e reconstrução, para financiamento a projetos de investimento, como construção ou reforma de fábricas, galpões, armazéns, estabelecimentos comerciais, etc e Capital de Giro, para apoio financeiro para necessidades imediatas, como pagamento da folha e de fornecedores, recomposição de estoques e demais gastos para a manutenção e retomada das atividades.

Condições financeiras – A Resolução nº 5.140/2024 do Conselho Monetário Nacional, aprovada na última semana definiu condições financeiras vantajosas para o acesso ao crédito. A linha Máquinas e equipamentos, possui taxa de juros de até 0,6% ao mês, prazo de pagamento de até 5 anos (com até 1 ano de carência) e valor máximo de crédito por cliente de até R$ 300 milhões. Na linha Investimento e reconstrução, tem taxa de juros é de até 0,6% ao mês, prazo de pagamento até 10 anos (com até dois anos de carência) e valor máximo de crédito por cliente é de até R$ 300 milhões. E na linha Capital de giro, a taxa de juros é de até 0,9% ao mês, o prazo de pagamento de até 5 anos (com até 1 ano de carência) e o valor máximo de crédito por cliente de até R$ 400 milhões.

