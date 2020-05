Notas Mundo Canadá pagará US$ 360 a idosos para ajudá-los a enfrentar a pandemia

12 de Maio de 2020

O Canadá anunciou nesta terça-feira um pagamento equivalente a US$ 360 para idosos, a fim de ajudá-los a cobrir as despesas em meio à pandemia do Covid-19, por eles serem considerados a parte da população mais exposta. Cerca de sete milhões de canadenses se qualificam para esse subsídio.

