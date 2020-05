Notas Mundo Teatros da Broadway permanecerão fechados até 6 de setembro

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Os teatros da Broadway estenderam seus fechamentos em razão da pandemia do coronavírus até o Dia do Trabalho nos EUA, em 6 de setembro, informou o grupo da indústria, Broadway League, nesta terça-feira. Entre as atrações turísticas mais visitadas de Nova York, os teatros tinham estabelecido, anteriormente, uma data de reabertura provisória para 7 de junho.

