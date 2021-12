Porto Alegre Cancelado os serviços na ponte do Saco da Alemoa e no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Reparo na Travessia Régis Bitencourt (vão do Jacuí da Ponte do Saco da Alemoa) foi desmarcado devido à chuva.

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) cancelou, devido à chuva, o reparo programado nesta quarta-feira (01), na Travessia Régis Bitencourt (no vão do Jacuí da Ponte do Saco da Alemoa), em Porto Alegre.

Também foi cancelada a interligação de redes de água que seria realizada na rua Cruzeiro do Sul esquina da avenida da Divisa, afetando logradouros do Distrito de Medição e Controle (DMC 8), no Cristal.

Nesta quinta-feira (02), se não chover, está mantido o trabalho no vão Furado Grande da Ponte do Saco da Alemoa, com interrupção no abastecimento de água para as ilhas das Flores, do Pavão e dos Marinheiros, entre 10h e 16h, e bloqueio de uma pista da BR-116, sentido interior-Capital.

Outro serviço programado para esta quinta-feira é o teste de estanqueidade da rede setorizada do Subsistema Cascatinha-Catumbi, na rua Professor Carvalho de Freitas esquina da avenida Teresópolis.

O abastecimento de água ficará interrompido, a partir das 10h, para as ruas do Distrito de Medição e Controle (DMC 2), nos bairros Glória e Teresópolis, com previsão de normalizar à noite.

O objetivo dos testes de estanqueidade é verificar se cada setor denominado Distrito de Medição e Controle (DMC) não se mistura com outros setores ou com outros sistemas de abastecimento.

