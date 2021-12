Política Bolsonaro indica quatro nomes para diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

As mensagens com os escolhidos estão publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, a indicação de quatro nomes para ocupar vagas na diretoria da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). As mensagens com os escolhidos estão publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (01).

Foram indicados: Eliane Aparecida de Castro Medeiros, para exercer o cargo de diretora da ANS na vaga aberta com a posse de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho no cargo de diretor-presidente da agência; Francisco Antonio Barreira de Araujo, na vaga decorrente do término do mandato de Rogério Scarabel Barbosa; Maurício Nunes da Silva, na vaga decorrente do término do mandato de Rodrigo Rodrigues de Aguiar; e Alexandre Fioranelli, na vaga decorrente do término do mandato de Simone Sanches Freire.

Para assumir o cargo de diretores no órgão regulador, eles serão sabatinados em comissão do Senado e precisam ter os nomes aprovados pelo colegiado e também pelo Plenário da Casa.

