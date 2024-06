Porto Alegre Cancelados os bloqueios em Porto Alegre para a utilização de áreas como lazer neste fim de semana

O decreto anterior, de janeiro de 1989, que regulava o tema, previa o fechamento das 7h às 20h. (Foto: PMPA/Divulgação)

Considerando o alerta preventivo da Defesa Civil de Porto Alegre para previsão de chuvas intensas neste sábado (15), e domingo (16), não haverá bloqueio para a utilização como área de lazer do corredor de ônibus da avenida Erico Verissimo, da Terceira Perimetral e da avenida Edvaldo Pereira Paiva, sentido Centro/bairro.

Decreto em 20 de abril deste ano orienta que o trânsito de veículos na Edvaldo Pereira Paiva, entre a avenida João Goulart e a rua Nestor Ludwig, no sentido Centro-bairro, seja bloqueado aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.

O decreto anterior, de janeiro de 1989, que regulava o tema, previa o fechamento das 7h às 20h. A ampliação atende a uma solicitação de grupos de ciclistas e de corredores.

Orla

A prefeitura de Porto Alegre definiu ações e objetivos no curto prazo para a manutenção dos espaços de esporte e lazer localizados no Trecho 3 da Orla do Guaíba. Neste primeiro momento a prioridade será o conserto da erosão causada pela água na rampa de acessibilidade e de acesso à Orla e também em uma parte da pista de skate. A passarela de metal também receberá manutenção.

“A reconstrução de algumas partes da Orla também faz parte da recuperação da cidade, pois é um cartão-postal muito frequentado pelos porto-alegrenses, então o espaço merece ter esse cuidado”, afirma a secretária da Esporte, Lazer e Juventude Ana Paula Bastos.

A estrutura com banheiros e vestiários próximo à unidade administrativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) precisará ser recuperada. Outros locais que serão restaurados são as pracinhas, os brinquedos para crianças e os aparelhos da academia ao ar livre. A Smelj ficará responsável pela remoção da areia do piso, colocação de novo revestimento e a instalação dos aparelhos de academia e dos brinquedos.

A areia das quadras será revirada completamente e após será feita uma coleta para análise. Para realizar este trabalho, é necessário tempo seco e de sol para que a superfície esteja adequada ao serviço. Também será colocada uma nova camada de areia sobre as quadras para suprir a quantidade retirada pela água.

⁠As quadras de grama sintética estão passando por um processo de lavagem dos resíduos. Após será necessária a colocação de areia sobre as quadras e também do granulado de borracha. Este serviço será comandado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

Ainda estão nos planos da pasta a elaboração de um projeto para uma obra visando facilitar o escoamento da água da chuva das quadras de areia.

