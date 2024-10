Saúde Câncer de mama deve atingir cerca de 74 mil pessoas até 2025

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres e ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer no Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha Outubro Rosa é um movimento global, simbolizado pelo laço cor-de-rosa, que teve início na década de 1990, nos Estados Unidos, e foi oficializado no Brasil pela Lei n.º 13.733, de 16 de novembro de 2018. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, buscando reduzir a incidência e a mortalidade causada pela doença.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama até o ano de 2025. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres e ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer no Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

Fatores de risco e sintomas

O câncer de mama, embora tenha diferentes tipos, é causado pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, formando um tumor que pode se espalhar para outras partes do corpo.

Entre os fatores de risco mais conhecidos está a idade, sendo mais comum em mulheres acima dos 50 anos. No entanto, estilo de vida e fatores ambientais também desempenham um papel importante. Alimentação inadequada, sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo passivo, exposição a substâncias químicas e estresse são exemplos de fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama.

O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz. “Os principais sintomas incluem: nódulos nas mamas, alterações na pele, como vermelhidão ou retração, e alterações no mamilo. Ao perceber qualquer mudança, é fundamental procurar um médico”, explicou Thayles Moraes, oncologista da Pró-Saúde.

Mamografia

A mamografia é o principal exame para rastreamento do câncer de mama, recomendada para mulheres a partir dos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia. A partir dos 50 anos, a orientação é realizar o exame a cada dois anos. O autoexame mensal também é uma importante ferramenta de prevenção, pois ajuda a identificar alterações na mama, mas ele não é capaz de substituir a mamografia.

“A campanha Outubro Rosa tem um papel crucial ao educar e conscientizar as mulheres sobre a importância do autocuidado. O diagnóstico precoce não só melhora as chances de cura, como também pode evitar tratamentos mais invasivos e reduzir a mortalidade”, completou Thayles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/cancer-de-mama-deve-atingir-cerca-de-74-mil-pessoas-ate-2025/

Câncer de mama deve atingir cerca de 74 mil pessoas até 2025

2024-10-07