Dicas de O Sul Mudanças na rotina e nos hábitos alimentares dos consumidores estimula indústria a focar no lançamento de produtos de linha proteica

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Naturale quer se aproximar ainda mais dos praticantes de esportes e das farmácias, atendendo demandas que surgem com a proximidade do verão Foto: Eduardo Benini/Divulgação Foto: Eduardo Benini/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motivadas pela expectativa de usar roupas mais leves e aproveitar dias de sol, muitas pessoas começam a se preocupar com a forma física e a saúde nesse período do ano. Assim, setembro, outubro e novembro passam a representar uma janela de oportunidades valiosa para aqueles que desejam transformar seus hábitos e se preparar para o verão. E o caminho passa pela alimentação funcional rumo a um estilo de vida mais saudável.

Atentos a essa movimentação do mercado consumidor, a Naturale está lançando no segundo semestre de 2024, produtos conectados a esse propósito, como a nova linha de barras de cereais proteicas, disponíveis nos sabores chocolate e baunilha, com 33 gramas. A empresa também apresenta a aveia proteica Granprotein, que chega aos mercados nos sabores chocolate e banana com canela, em embalagens de 170 gramas.

A linha Nuts da Naturale também traz novidades, com o sabor pistache em porções de 25 gramas. Para aqueles que desejam sobremesas e lanches mais saudáveis, a empresa lança barras de cereal nos sabores cookies and cream, banoffee, café e iogurte & cranberry, com 22 gramas cada.

“Fizemos um levantamento interno entre fornecedores e clientes. E existe uma motivação coletiva que aponta que cerca de 60% das pessoas começam a se exercitar nessa época do ano, em comparação com os meses anteriores. Essa mudança de comportamento é impulsionada por um desejo de se sentir bem e de melhorar a autoestima. À medida que novembro se aproxima, a urgência para estar em forma cresce”, avalia Natália Dolzan, diretora de marketing da marca.

Demanda Crescente

De acordo com Natália, além das academias e atividades ao ar livre, grupos de caminhadas e corridas tornam-se cada vez mais populares.

“As demandas são crescentes e chegam à indústria também, através das promoções dos eventos e desafios de saúde, incentivando a participação da comunidade. Essa determinação se reflete em uma busca intensa por informações que recebemos aqui Naturale, que passa desde receitas para dia a dia até os benefícios de qual o melhor modo de usar as barras proteicas para que cheguem ao seu maior potencial nutricional. Esses esclarecimentos e contato com o público consumidor têm sido determinantes à ampliação das linhas proteicas Naturale no mercado”, completa.

Outro ponto destacado pela empresária é a popularização de aplicativos de monitoramento de atividades e redes sociais voltadas para o fitness, o que impulsiona a venda de barras proteicas como um grande ativo pós-treino. “Nossos produtos estão alinhados para atender também a essa demanda. Criamos vídeos e campanhas que estão alinhadas nesse sentido”, adianta Natália.

Mensalmente, a Naturale utiliza mais de três milhões de quilos de aveia na produção de flocos, flocos finos, farinha, granolas, barras nuts, barras de cereais e aveias saborizadas. Com as barrinhas proteicas, a empresa deseja conquistar novos espaços no setor de alimentos funcionais em todo o Brasil e no Mercosul. Natália ainda adianta que, em 2025, a empresa pretende ampliar seu volume de vendas focado no segmento de praticantes de esportes e vida saudável em 25%. Para atingir essa meta, a indústria está trabalhando comercialmente para ampliar sua presença em outro mercado, o das farmácias. Já existem tratativas bem encaminhadas.

Sobre a Naturale

Criada em março de 2000, na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a Naturale se consolida no mercado como uma importante fornecedora de produtos de aveia para grandes redes supermercadistas.

Tendo como matéria-prima a aveia, a empresa gaúcha acredita no potencial desse cereal, fomentando toda a cadeia produtiva da região onde está localizada a unidade fabril. A Naturale tem desenvolvido produtos com sua marca e para diversas marcas próprias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/mudancas-na-rotina-e-nos-habitos-alimentares-dos-consumidores-estimula-industria-a-focar-no-lancamento-de-produtos-de-linha-proteica/

Mudanças na rotina e nos hábitos alimentares dos consumidores estimula indústria a focar no lançamento de produtos de linha proteica

2024-10-07