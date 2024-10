Saúde Organização Mundial da Saúde entra em alerta máximo após suspeitas de vírus Marburg na Alemanha

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Micrografia eletrônica de transmissão colorida de partículas do vírus Marburg (azul). (Foto: Reprodução)

Na última quarta-feira (2), a estação central de trens de Hamburgo, na Alemanha , foi temporariamente isolada após dois passageiros recém-chegados da Ruanda, na África, apresentarem sintomas de infecção pelo vírus Marburg. Os passageiros eram dois estudantes de medicina alemães que tratavam pacientes com o vírus no país africano.

O casal foi retirado do trem e saiu de lá com a escola da Polícia Federal e em uma van especial, isolada contra infecções. Os jovens foram submetidos a cuidados e testes no Hospital Universitário Eppendorf, referência no tratamento de doenças altamente infecciosas. Os testes PCR deram negativo. Entretanto, um deles continuará em isolamento por 21 dias.

O primeiro caso de Marburg na Ruanda foi identificado no último dia 27. Desde então, 36 casos foram confirmados e 11 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde. Com uma taxa de mortalidade de 88%, o vírus Marburg é um patógeno altamente contagioso que pertence à família dos filovírus, assim como o vírus Ebola.

Já foram registrados surtos em várias regiões da África, incluindo Angola, República Democrática do Congo, Quênia, Uganda, Guiné Equatorial e Tanzânia.

Em alerta máximo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) coordena as ações para controle e prevenção de casos no país e em nações vizinhas. A entidade define a doença de Marburg como altamente virulenta e responsável por um quadro de febre hemorrágica com taxa de mortalidade que chega a 88%, dependendo da cepa e do gerenciamento de casos.

Gravidade

O que é a doença do vírus Marburg? É classificada como uma enfermidade grave e, muitas vezes, fatal, causada pelo vírus Marburg. A infecção leva a um quadro de febre hemorrágica viral grave em humanos, caracterizada por febre, dor de cabeça severa, dor nas costas, dores musculares intensas, dor abdominal, vômito, confusão mental, diarreia e, em estágios muito avançados, sangramentos.

A doença foi identificada pela primeira vez no município de Marburg, na Alemanha, em 1967. Desde então, há um número limitado de surtos, notificados em Angola, na República Democrática do Congo, no Quênia, na África do Sul, na Uganda e, agora, em Ruanda.

Em 2023, foram identificados dois surtos distintos de Marburg em dois países: Guiné Equatorial e Tanzânia. De acordo com a OMS, a doença figura como uma grave ameaça à saúde pública em razão de sua elevada taxa de mortalidade, além da ausência de um tratamento antiviral ou mesmo de uma vacina capaz de conter a disseminação do vírus. As informações são do portal de notícias IG e da Agência Brasil.

