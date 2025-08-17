Saúde Câncer de pele é eliminado com luz, bactérias e células do sistema imunológico em pesquisa da Universidade de São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estudo da USP e universidade do Texas traz uma alternativa de terapia para o melanoma. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa feita pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, em parceria com uma universidade do Texas, nos Estados Unidos, mostrou que a combinação de luz, bactérias e células do sistema imunológico pode acelerar a resposta do organismo para eliminar os tumores do melanoma, um tipo de câncer de pele agressivo.

No estudo in vitro, fora do corpo humano, os cientistas criaram uma forma da célula cancerígena ser atacada, como acontece com o nosso sistema imunológico quando se depara com bactérias.

“Nós fazemos muitas pesquisas no laboratório usando células e isoladas. Mas o tumor dentro de um organismo, dentro de um ser humano, é muito diferente de células só tumorais. Então a gente está adicionando outros componentes que tem no ser humano, as células do sistema imunológico”, explicou o pesquisador do IFSC/USP Vanderlei Bagnato.

“Essa célula é uma das primeiras respostas do sistema imunológico contra infecção. E não é tão rápido assim contra o câncer. Então, quando a gente a gente insere o microrganismo nesse ambiente, a gente ativa, ou seja, acelera essa resposta contra o câncer”, disse a pesquisadora e professora do IFSC/USP Kate Blanco.

“A luz, assim como o comprimento de onda dela, tanto quanto o tempo em que ela é irradiada é muito importante para geração dos produtos. Esses produtos são espécies reativas de oxigênio que atacam as células que a gente está estudando. O interessante da terapia fotodinâmica é que é uma terapia seletiva, então ela preserva os tecidos saudáveis também ao entorno dessa célula tumoral”, afirmou a pesquisadora e doutoranda em biotecnologia Rebeca Vieira.

O estudo com a participação de vários pesquisadores foi publicado na revista internacional científica Science Direct. Inicialmente, o estudo traz uma alternativa de terapia para o melanoma, mas no futuro pode abranger outros tipos de câncer.

“A gente pretende demonstrar que isso é uma técnica que pode ser aplicada para diversos tipos de tumores”, afirmou Bagnato.

O que é o melanoma

O melanoma pode aparecer como uma pinta ou sinal na pele, e pode se espalhar rapidamente para outros órgãos.

“Existe essa subdivisão do câncer de pele melanoma e do câncer de pele não melanoma. Justamente devido a essa agressividade que o câncer de pele melanoma é capaz de causar, de levar a esse acometimento muito mais agressivo do que outros tipos de câncer de pele. Fazendo o diagnóstico do câncer melanoma, justamente precisa-se em determinados casos fazer outros exames adjuvantes, para justamente avaliar se esse câncer já não teve uma disseminação linfática ou até mesmo já ainda mais uma disseminação para outros órgãos, que também leva a outros tipos de tumores”, explicou o dermatologista Rodrigo Souto Ferreira.

Como em muitos casos pode ser silencioso, nem sempre o paciente busca o médico nos estágios iniciais, o que pode aumentar o risco da doença. “A metástase justamente desse tipo de câncer, do melanoma, acaba sendo para outros órgãos, pulmão, neurológico, acaba sendo bastante grave. Quanto mais tempo leva-se para o diagnóstico, também acaba-se deixando uma situação muito mais favorável a essa situação mais grave”.

Para o dermatologista, pesquisas assim vem para somar. “Todo tratamento que vier com essa possibilidade de ajuda, de melhora e de eficiência, é sempre bem-vindo, isso sem dúvida nenhuma”. As informações são do G1

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/cancer-de-pele-e-eliminado-com-luz-bacterias-e-celulas-do-sistema-imunologico-em-pesquisa-da-universidade-de-sao-paulo/

Câncer de pele é eliminado com luz, bactérias e células do sistema imunológico em pesquisa da Universidade de São Paulo

2025-08-17