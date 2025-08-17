Segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025
Ficar sem espaço no celular é um dos problemas mais frustrantes. De um dia para o outro, a memória interna parece se esgotar e o dispositivo começa a funcionar devagar. Os aplicativos demoram para abrir, as fotos não podem ser salvas, as atualizações falham e, em muitos casos, até se torna impossível fazer backups.
O curioso é que, na maioria dos casos, a culpa não é da quantidade de aplicativos instalados nem do acúmulo de fotos e vídeos, mas de um fator muito mais invisível.
O erro mais comum que enche a memória dos celulares é o acúmulo de arquivos temporários e dados residuais deixados pelos aplicativos. Esse fenômeno, conhecido como data bloating, ocorre sempre que um app é aberto, recebe atualizações ou interage com a internet.
Em teoria, esses arquivos chamados “cache” ajudam o telefone a funcionar mais rápido, pois permitem carregar imagens já vistas anteriormente ou manter sessões abertas. O problema surge porque muitos aplicativos não eliminam esses dados quando deixam de ser úteis, gerando uma montanha de informações desnecessárias.
Campeões
• WhatsApp é um dos principais exemplos, pois mantém cópias de fotos, vídeos, mensagens de voz e documentos mesmo que o usuário os tenha apagado do chat.
• TikTok e Facebook armazenam grandes quantidades de conteúdo em segundo plano, desde vídeos pré-carregados até históricos de navegação.
• Instagram também ocupa grande parte do armazenamento interno ao guardar em cache publicações, reels e stories já vistos, além de dados de navegação e buscas.
• Telegram armazena imagens, vídeos, áudios e até stickers em segundo plano, o que pode saturar rapidamente a memória se não forem configurados limites ou limpezas automáticas.
Com o tempo, todo esse material termina ocupando gigabytes inteiros da memória do dispositivo.
Celular sem espaço
Quando a memória interna está saturada, o telefone começa a apresentar problemas em todos os níveis:
• Os aplicativos demoram mais para abrir.
• As atualizações automáticas podem falhar.
• Os processos em segundo plano são interrompidos.
• Em casos extremos, a câmera deixa de capturar imagens porque não encontra espaço para salvá-las.
• Além disso, sem armazenamento disponível, muitas vezes é impossível fazer backups, colocando em risco as informações pessoais do usuário.
Como resolver
A boa notícia é que esse problema tem solução e não exige apagar muitas lembranças valiosas, como alertas do celular costumam sugerir. Os especialistas em tecnologia recomendam:
• Limpar o cache: nas configurações do Android e iOS existe a opção de apagar os arquivos temporários de cada aplicativo.
• Revisar o armazenamento do WhatsApp: em “Configurações > Armazenamento e dados” é possível eliminar facilmente os arquivos que ocupam mais espaço.
• Eliminar apps que duplicam funções: muitas vezes, vários aplicativos realizam a mesma tarefa e consomem recursos desnecessários.
• Subir fotos e vídeos para a nuvem: usar serviços como Google Photos, iCloud ou Drive ajuda a liberar espaço sem perder arquivos.
• Reiniciar periodicamente o dispositivo: em alguns casos, o sistema operacional libera memória residual ao ser reiniciado.