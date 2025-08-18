Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Esporte Tênis: Rafael Nadal troca a raquete pelo luxo dos hotéis

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Em 2024, o craque espanhol anunciou a aposentadoria.

Em 2024, o craque espanhol anunciou a aposentadoria. (Foto: Reprodução)

Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal vai participar de um ousado investimento na Argentina para a construção de sete hotéis de luxo em diferentes regiões do país sul-americano.

De acordo com informações do periódico Diário Olé, o montante a ser envolvido nesta empreitada chega a aproximadamente US$ 200 milhões, algo em torno de R$ 1 bilhão.

Daniel Scioli, secretário de Turismo argentino, confirmou a informação da investida de Nadal na área turística por meio de publicação em suas redes sociais.

Os lugares escolhidos para a construção dos hotéis são pontos turísticos populares, segundo a publicação argentina. Barilloche, El Calafate, Iguaçu, Mendoza, Posadas, Saltas e Ushuaia, vão receber os empreendimentos.

Assim, Nadal chega ao país com sua rede de hotéis “ZEL”, em parceria com a Meliá Hotels Internacional. O primeiro a ser erguido já tem data e local definidos: El Calafate deverá ter as obras iniciadas a partir do ano que vem.

O Diário Olé informa ainda que em março de 2025, a marca “ZEL” desembarcou no Caribe com a inauguração de um hotel em Punta Cana. Esta é a primeira expansão internacional deste empreendimento, desenvolvido por Nadal e pela Meliá Hotels, que já possui duas propriedades na Espanha.

A Meliá tem impulsionado um plano de expansão de suas marcas hoteleiras Premium e de Luxo na Argentina nos últimos anos, algo feito em parceria com o Governo do país. Nesse contexto, o grupo incorporará nada menos que cinco novos projetos já assinados, localizados em Ushuaia, Buenos Aires, Salta e Mendoza, que se juntarão, nos próximos anos, aos cinco hotéis já operacionais: Gran Meliá Iguazú, The Meliá Collection Casa Lucía, Meliá Recoleta Plaza e os affiliated by Meliá Almarena Madero e Puerto Retiro – que a companhia já opera no país.

A Meliá Hotels International também anunciou que o novo portfólio de hotéis, e os que se preveem assinar nos próximos meses, conta com produtos que ostentarão marcas como a icônica ZEL, criada pela Meliá em parceria com Rafael Nadal, assim como Gran Meliá (já presente no país com o hotel que foi eleito por três anos consecutivos como o melhor da Argentina, o Gran Meliá Iguazú), The Meliá Collection, Meliá e Innside by Meliá.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

