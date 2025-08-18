Tecnologia Já é possível programar chamadas no WhatsApp: veja passo a passo

18 de agosto de 2025

De acordo com a empresa, a novidade foi pensada para que usuários consigam planejar encontros online de forma simples e prática.

O WhatsApp seguiu os passos do Zoom e do Google Meet ao anunciar um recurso que promete facilitar a organização de conversas em grupo. A plataforma agora permite programar chamadas de voz e videochamadas diretamente no aplicativo, recurso que amplia as opções de uso do mensageiro e o aproxima ainda mais de ferramentas voltadas para reuniões virtuais.

De acordo com a empresa, a novidade foi pensada para que usuários consigam planejar encontros online de forma simples e prática. Em publicação oficial, o WhatsApp destacou que as chamadas agendadas poderão ser criadas tanto para grupos já existentes quanto para contatos individuais.

O processo é direto: basta acessar a seção de chamadas, clicar no botão “+” e selecionar a opção “Programar chamada”. Em seguida, é possível adicionar um título, incluir uma breve descrição e definir data e horário para o início da conversa. O usuário pode escolher ainda o tipo de ligação — se será apenas de áudio ou por vídeo — e configurar a duração. Há também a possibilidade de remover a hora de término, deixando a chamada aberta.

Após definir os detalhes, o convite pode ser enviado a contatos ou grupos. Além disso, a chamada pode ser sincronizada com o calendário pessoal do usuário, o que ajuda a manter a organização de compromissos. Pouco antes do início, os participantes recebem uma notificação lembrando que a ligação está prestes a começar.

Outro ponto importante é a segurança. Assim como as demais conversas no aplicativo, as chamadas programadas também são protegidas por criptografia de ponta a ponta, o que garante a privacidade entre os participantes.

Reações e interação

A atualização inclui ainda recursos que deixam as conversas mais dinâmicas. Entre eles está a função de “levantar a mão”, que pode ser usada para pedir a palavra em reuniões ou grupos com muitos participantes, evitando interrupções. Há também a possibilidade de reagir durante a chamada com emojis, permitindo interações rápidas sem a necessidade de interromper quem está falando.

Outro detalhe é que o criador do link da chamada recebe notificações quando alguém entra na reunião. Esse recurso dá mais controle ao organizador e pode ser útil especialmente em encontros virtuais de trabalho, aulas online ou conversas em grupos numerosos.

Com essas adições, o WhatsApp amplia a experiência de comunicação dentro do aplicativo. A ferramenta de chamadas programadas coloca a plataforma em um patamar mais próximo de serviços que já vinham explorando esse tipo de recurso há alguns anos, como o Zoom, o Microsoft Teams e o Google Meet.

A mudança reforça a estratégia do aplicativo de expandir suas funcionalidades além da troca de mensagens instantâneas, consolidando o WhatsApp como uma solução de comunicação completa, capaz de atender tanto a interações pessoais quanto a demandas profissionais.

