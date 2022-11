Saúde Câncer de próstata: exame rápido facilita o acesso à prevenção

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Segundo dados do Inca, a doença poderá atingir cerca de 65,8 mil novos casos até o final do triênio 2020/22 no Brasil. Foto: Reprodução Pesquisa mostra que pandemia afastou homens dos consultórios médicos (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma das formas mais eficientes de combater o câncer de próstata é com o diagnóstico precoce, assunto que ainda persiste como tabu entre o público masculino. No entanto, o exame rápido de PSA (Antígeno Prostático Específico) chega como um importante aliado para romper essa barreira e facilitar o acesso à jornada de prevenção. Isso porque depende de uma simples gota de sangue para identificar em poucos minutos possíveis riscos da doença. O serviço é voltado a homens com idade acima dos 40 anos, especialmente aqueles que possuem fatores de risco, como histórico familiar, ou para acompanhamento/monitoramento em pacientes com diagnóstico da doença.

O exame rápido avalia o índice de PSA, uma proteína específica presente em todos os homens, produzida pelo tecido da próstata. Semelhante ao teste de glicemia, requer uma amostra sanguínea extraída da ponta do dedo, que é avaliada por um pequeno equipamento de análise com tecnologia equivalente ao de laboratório. O indicativo de alteração ocorre quando a quantidade desta proteína fica acima de 2,99 nanogramas por ml de sangue. Isso pode ser um indício de problemas sérios que necessitam de acompanhamento médico e exames complementares, como o câncer de próstata.

Todo este processo pode ser conduzido por um profissional farmacêutico devidamente capacitado, antes mesmo do paciente chegar ao posto clínico ou ao hospital. “É uma solução que chega para favorecer a triagem dos casos e, assim, desafogar o sistema de saúde. Acima de tudo, facilita o acesso do público à prevenção do câncer de próstata, especialmente daqueles homens que resistem em buscar um primeiro atendimento”, comenta Alessandra Dezordi, coordenadora do Panvel Clinic. Ela ainda destaca o serviço como uma ferramenta à disposição dos médicos que precisam encaminhar seus pacientes à análise laboratorial.

Exames rápidos

A rede de farmácias Panvel passou a oferecer recentemente o exame rápido de PSA em filiais de Porto Alegre e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Curitiba e Londrina, no Paraná. O serviço é realizado nas salas especiais do Panvel Clinic e o resultado sai em até 30 minutos, gerando um laudo com as informações do paciente. Confirmada alguma irregularidade, ele é orientado pelo farmacêutico a buscar atenção especializada junto ao seu médico de referência. “Desta forma, contribuímos para encurtar a jornada do paciente e, em casos da doença, agilizar o prosseguimento no menor tempo possível”, ressalta Alessandra.

O serviço custa R$ 73,33, mas até o dia 30 de novembro pode ser adquirido com 50% de desconto nas lojas, no site www.panvel.com ou no App Panvel, sem a necessidade de prescrição. O cliente também não precisa estar em jejum para fazer a coleta de sangue. Em caso de dúvidas, a Panvel indica procurar orientação médica.

Ao todo, a rede já oferece 12 tipos de exames rápidos, também chamados de Testes Laboratoriais Remotos (TLR). Há opções para a detecção de Covid-19 (antígeno e RT-PCR), HIV/Sífilis, Hepatite C, Anemia, Zika, Dengue, Perfil Lipídico, entre outras, que podem ser conferidas em 57 unidades distribuídas pela Região Sul. Mais informações sobre os exames estão no link www.panvel.com/panvel/exames-rapidos.do.

Câncer de próstata

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença poderá atingir cerca de 65,8 mil novos casos até o final do triênio 2020/22 no Brasil, a maior parte entre homens na faixa dos 65 anos. A cada nove destes casos, um resulta em óbito. Em todas as regiões brasileiras, o câncer de próstata está abaixo apenas dos tumores de pele não melanomas. A alta incidência no público masculino do país chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce.

