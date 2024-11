Saúde Câncer de próstata faz 23 mil novos pacientes por ano no Brasil

O diagnóstico tardio do câncer de próstata segue sendo um desafio para o tratamento da doença. (Foto: Reprodução)

O diagnóstico tardio do câncer de próstata segue sendo um desafio para o tratamento da doença. Conforme o INCA (Instituto Nacional do Câncer), no País, o tumor é o segundo mais comum em pessoas com próstata. Fica atrás apenas do câncer de pulmão. Por ano, o órgão estima que 23 mil novos casos sejam diagnosticados.

Em 2023, quando a pesquisa sobre a estimativa de incidência de cânceres no Brasil foi publicada, o prognóstico era que, até 2025, 72 mil pessoas recebessem o diagnóstico da doença.

Segundo Mario Elias de Mattos, urologista do Núcleo de Oncologia do Hcor, o pico do câncer de próstata acontece por volta dos 65 anos. No entanto, isso não significa que pessoas mais jovens não manifestem a doença.

Assim, a recomendação é que, a partir dos 50 anos, seja realizado o exame por toque retal e a dosagem de PSA (proteína produzida pela glândula). Mas, aos 45 anos, alguns grupos devem realizar os exames de rastreamento.

“Pessoas com maior risco de desenvolvimento da doença como obesos e com familiares diretamente relacionados afetados pelo câncer. A doença é confirmada por ressonância nuclear magnética da próstata seguida de biópsia”, explica.

Hoje, assim como o câncer de mama, as taxas de cura são acima de 90%, principalmente durante a fase inicial da doença.

Sintomas

A campanha Novembro Azul foi criada para alertar e conscientizar a importância do diagnóstico precoce do tumor para o tratamento bem-sucedido, transformando-se no maior movimento em prol da saúde masculina.

No entanto, o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas nas fases iniciais, o que dificulta a detecção precoce, conforme explica Charles Kelson Aquino, urologista da Hapvida NotreDame Intermédica. “Esses tendem a surgir com mais frequência nas fases avançadas da doença”, conclui.

Com isso, grande parte dos pacientes pode não apresentar nenhuma queixa e, quando apresentam, podem ser confundidas com outras doenças benignas, como infecção urinária e aumento benigno da próstata.

Já nas fases mais avançadas, os sinais e sintomas mais comuns do câncer de próstata são:

– Diminuição da força do jato urinário, com jato mais fraco ou entrecortado;

– Dificuldade para iniciar ou concluir a micção;

– Necessidade de urinar duas ou mais vezes à noite;

– Dor ao urinar;

– Presença de sangue na urina.

“É possível que, em fases mais avançadas da doença, o paciente possa apresentar dores ósseas, emagrecimento, cansaço excessivo, falta de apetite, além de sintomas urinários”, afirma Pamela Muniz, oncologista da Oncoclínicas São Paulo.

“É fundamental ressaltar que nem sempre esses sintomas indicam câncer, pois podem ser provocados por diversas outras condições”, complementa Aquino.

