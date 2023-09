Saúde Câncer: estudo revela por que tumores se espalham tão frequentemente para a coluna vertebral

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os ossos que formam a coluna são derivados de um tipo de célula-tronco que secreta uma proteína que favorece as metástases tumorais. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Frequentemente, tumores sólidos se espalham para a coluna vertebral. No entanto, a mesma frequência não é observada em outros ossos, como os das pernas. A ciência não entendia o motivo disso. Até agora. Um estudo publicado recentemente na prestigiosa revista Nature descobriu que os ossos que formam a coluna vertebral são derivados de um tipo distinto de célula-tronco que secreta uma proteína que favorece as metástases tumorais.

A descoberta abre uma nova linha de investigação sobre doenças da coluna vertebral e pode levar a novos tratamentos ortopédicos e contra o câncer. Usando “organoides” semelhantes a ossos feitos de células-tronco vertebrais, pesquisadores da Weill Cornell Medicine, em Nova York (EUA) mostraram que a tendência dos tumores de se espalharem para a coluna se deve em grande parte a uma proteína chamada MFGE8, secretada por essas células-tronco.

“Suspeitamos que muitas doenças ósseas que envolvem preferencialmente a coluna vertebral são atribuíveis às propriedades distintas das células-tronco ósseas vertebrais”, disse o autor sênior do estudo, Matthew Greenblatt, professor associado de patologia e medicina laboratorial e membro do grupo Sandra e Edward Meyer na Weill Cornell Medicine e patologista no NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, em comunicado.

Nos últimos anos, Greenblatt e outros cientistas descobriram que diferentes tipos de osso são derivados de diferentes tipos de células-tronco. Como as vértebras se desenvolvem em um caminho diferente de outros ossos no início da vida e também parecem ter tido uma trajetória evolutiva distinta, os pesquisadores levantaram a hipótese de que provavelmente existe uma célula-tronco vertebral específica.

Para comprovar isso, os pesquisadores começaram isolando células-tronco esqueléticas, que dão origem a todos os ossos e cartilagens, de diferentes ossos de ratos de laboratório, com base em marcadores proteicos de superfície conhecidos dessas células. Eles então analisaram a atividade genética nessas células para ver se conseguiam encontrar um padrão distinto para aqueles associados ao osso vertebral.

Os resultados mostraram que as células estaminais esqueléticas de diferentes ossos variam sistematicamente na sua atividade genética. A partir desta análise, a equipe identificou um conjunto distinto de marcadores para células-tronco vertebrais e confirmou o papel funcional dessas células na formação do osso espinhal em experimentos posteriores em ratos e em sistemas de cultura de células em laboratório.

Em seguida, os pesquisadores investigaram a atração da coluna vertebral por metástases tumorais – incluindo de cânceres de mama, próstata e pulmão – em comparação com outros tipos de osso. A teoria tradicional, que data da década de 1940, é que esse “tropismo espinhal” está relacionado a padrões de fluxo sanguíneo que transmitem preferencialmente metástases para a coluna vertebral em vez de ossos longos.

Mas quando os investigadores reproduziram o fenômeno do tropismo espinhal em modelos animais, encontraram evidências de que o fluxo sanguíneo não é a explicação. A equipe descobriu que a MFGE8, uma proteína secretada em quantidades mais elevadas pelas células-tronco vertebrais em comparação com as células-tronco dos ossos longos, é um dos principais contribuintes para o tropismo espinhal.

A equipe se juntou a investigadores do Hospital for Special Surger para confirmar a relevância das descobertas em humanos. O próximo passo é explorar métodos para bloquear o MFGE8 para reduzir o risco de metástase espinhal em pacientes com câncer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/cancer-estudo-revela-por-que-tumores-se-espalham-tao-frequentemente-para-a-coluna-vertebral/

Câncer: estudo revela por que tumores se espalham tão frequentemente para a coluna vertebral

2023-09-15