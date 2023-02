Saúde Câncer tem atingido mais pessoas na faixa dos 30 e 40 anos; entenda

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Perspectivas de vencer a guerra contra essa doença mortal são boas e ruins. (Foto: Reprodução)

As perspectivas de vencer a guerra contra o câncer, essa doença mortal, são boas e ruins. Nos Estados Unidos, as mortes por câncer caíram 33% desde 1991, com uma estimativa de 3,8 milhões de vidas salvas, principalmente devido aos avanços na detecção e tratamento precoces. Ainda assim, 10 milhões de pessoas em todo o mundo perderam a vida devido ao câncer em 2020.

“Durante os últimos três anos, a principal causa de morte número 1 no mundo foi, na verdade, o câncer, não a covid”, disse Arif Kamal, diretor da American Cancer Society.

Os sintomas do câncer podem ser parecidos com os de muitas outras doenças, por isso pode ser difícil diferenciá-los, dizem os especialistas. Os sinais incluem perda ou ganho de peso inexplicável, inchaço ou caroços na virilha, pescoço, região do estômago ou axilas e febre e suores noturnos, de acordo com o National Cancer Institute.

Problemas neurológicos, na bexiga, intestino e pele podem ser sinais de câncer, como alterações na audição e visão, convulsões, dores de cabeça e sangramento ou hematomas sem motivo, disse o instituto. Mas a maioria dos cânceres não causa dor no início, então você não pode confiar nisso como um sinal.

“Dizemos aos pacientes que, se tiverem sintomas que não melhorem após algumas semanas, devem consultar um médico”, disse Kamal. “Isso não significa que o diagnóstico será câncer, no entanto”.

Casos aumentam em jovens

Em vez de esperar pelos sintomas, a chave para manter o câncer sob controle é a prevenção, juntamente com exames para detectar a doença em seus estágios iniciais. Isso é crítico, dizem os especialistas, já que novos casos de câncer estão aumentando globalmente.

Um número surpreendente de novos diagnósticos ocorre em pessoas com menos de 50 anos, de acordo com uma revisão de 2022 de pesquisas disponíveis por cientistas da Universidade de Harvard.

Os casos de câncer de mama, cólon, esôfago, vesícula biliar, rim, fígado, pâncreas, próstata, estômago e tireoide têm aumentado em pessoas de 50, 40 e até 30 anos desde a década de 1990.

Isso é incomum para uma doença que normalmente atinge pessoas com mais de 60 anos, disse Kamal. “O câncer é geralmente considerado uma condição relacionada à idade, porque você está se dando tempo suficiente para ter uma espécie de ‘erro’ genético”.

Células mais velhas experimentam décadas de desgaste devido a toxinas ambientais e escolhas de estilo de vida menos favoráveis, tornando-as principais candidatas a uma mutação cancerígena.

“Acreditamos que leva tempo para que isso ocorra, mas se alguém tem 35 anos quando desenvolve câncer, a pergunta é ‘O que poderia ter acontecido?’”, perguntou Kamal.

Ninguém sabe exatamente, mas tabagismo, consumo de álcool, poluição do ar, obesidade, falta de atividade física e uma dieta com poucas frutas e vegetais são os principais fatores de risco para o câncer, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Adicione-os e você terá um potencial culpado pelo surgimento de cânceres precoces, disseram os pesquisadores de Harvard.

“O aumento do consumo de alimentos altamente processados ou ocidentalizados, juntamente com mudanças no estilo de vida, meio ambiente … e outros fatores podem ter contribuído para essas mudanças nas exposições”, escreveram os pesquisadores em sua revisão de 2022.

“Você não precisa de 65 anos comendo carne crocante, carbonizada ou processada como dieta principal, por exemplo”, acrescentou Kamal. “O que você precisa é de cerca de 20 anos, e então você começa a ver câncer de estômago e colorretal, mesmo em idades jovens”.

Então, como você luta contra o “grande C”? Comece aos 20 anos, disse Kamal.

Muitos dos cânceres mais comuns, incluindo mama, intestino, estômago e próstata, têm base genética – o que significa que, se um parente próximo foi diagnosticado, você pode ter herdado uma predisposição para desenvolver esse câncer também.

É por isso que é fundamental conhecer o histórico de saúde de sua família. Kamal sugere que os jovens se sentem com seus avós e outros parentes próximos e perguntem sobre suas doenças – e depois escrevam sobre isso.

