Dicas de O Sul Candidata à prefeitura de Porto Alegre, Manuela D’Ávila é a entrevistada do Pampa Debates desta quarta

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Manuela (PCdoB) enfrenta Sebastião Melo (MDB) no segundo turno Foto: Reprodução/Facebook Manuela (PCdoB) enfrenta Sebastião Melo (MDB) no segundo turno. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

A candidata à prefeitura de Porto Alegre Manuela D’Ávila (PCdoB) é a entrevistada desta quarta-feira (25) no programa Pampa Debates, da TV Pampa, apresentado por Paulo Sérgio Pinto, a partir das 17h50min.

Manuela, que enfrenta Sebastião Melo (MDB) no segundo turno, apresenta suas propostas para a Capital gaúcha. A jornalista, de 39 anos, é mestra em políticas públicas.

Ela possui 20 anos de militância e 14 anos exercendo mandatos parlamentares, sempre pelo PCdoB. Elegeu-se vereadora de Porto Alegre em 2004. Dois anos depois, foi eleita deputada federal, sendo reeleita em 2010.

Em 2014, elegeu-se deputada estadual e, em 2018, concorreu à Vice-Presidência da República. Neste ano, concorre pela terceira vez ao cargo de prefeita de Porto Alegre, sua cidade natal. A coligação Movimento Muda Porto Alegre conta com Miguel Rossetto, do PT, como vice.

No primeiro turno, Manuela recebeu 29% dos votos. O patrimônio declarado pela candidata é de R$ 455,5 mil. Manuela é casada com o músico Eduardo Leindecker, com quem tem a filha Laura, de 5 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul