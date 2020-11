Personalidades de todo o mundo lamentaram a morte de Diego Maradona, ocorrida nesta quarta-feira (25). Maior jogador da história do futebol argentino, Maradona, 60 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória na sua casa em Tigre. Ele havia passado por uma cirurgia no cérebro no início deste mês.

“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo, e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas, por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”, afirmou Pelé, que é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos – com exceção dos argentinos, que acham Maradona melhor do que o brasileiro.

Veja outras manifestações: