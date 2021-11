Porto Alegre Candidatas à embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre serão apresentadas nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Concurso ocorrerá no próximo domingo, às 17h, no auditório Araújo Vianna

Nesta quarta-feira (24), as candidatas ao título de embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre terão um encontro especial. Às 18h, elas serão apresentadas ao público e também ao cartão postal da cidade, o pôr do sol do Guaíba.

O evento que trará todas as 30 candidatas ocorre no Cais Embarcadeiro e vai contar com a presença dos produtores do concurso, do secretário Extraordinário para os 250 anos, Rogério Beidacki, e do diretor de Economia Criativa da Capital, Evandro Hazzy. Eles estarão tirando as dúvidas da imprensa e promovendo o concurso, que será no próximo domingo, 28, às 17h, no auditório Araújo Vianna.

A embaixadora dos 250 anos de Porto Alegre vai representar a cidade durante todo 2022. Não é um concurso de beleza, mas sim uma escolha de uma mulher que tenha relevância e representação para a cidade.

As candidatas se inscreveram e foram pré-selecionadas com base numa diversidade de atividades e perfis que possam exemplificar o que a Capital tem de melhor para a convivência com as suas diferenças. São empreendedoras, trabalhadoras, ativistas sociais que amam Porto Alegre.

