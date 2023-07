Rio Grande do Sul Candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva 2024 participam de bate-papo com ex-soberanas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

O encontro contou com uma troca de experiências entre as participantes Foto: Festa da Uva/Divulgação O encontro contou com uma troca de experiências entre as participantes. (Foto: Festa da Uva/Divulgação) Foto: Festa da Uva/Divulgação

A emoção tomou conta do encontro entre as 15 candidatas a rainha e princesas da Festa Nacional da Uva 2024 com as atuais soberanas, a rainha Pricila Zanol e as princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann. O evento ocorreu no SKY Samuara Hotel, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Acompanhando o trio de soberanas atuais, também estiveram presentes as ex-soberanas Greice Demoliner Tedesco (Princesa da Festa da Uva de 2004), Letícia Bacchi Mazzocchi (Princesa da Festa da Uva de 1998), Marisa Dotti Spier (Rainha da Festa da Uva de 1984) e Patrícia Pezzi Zambiazi (Rainha da Festa da Uva de 1996).

O encontro contou com uma troca de experiências entre as participantes, onde falaram sobre suas vivências, seus momentos de emoção, a realidade envolvida em fazer parte da história da Festa e, principalmente, sobre como participar desse concurso é uma oportunidade para aprender sobre diversos assuntos e de evoluir enquanto pessoa.

A conversa também seguiu sobre temas como a idealização da Festa da Uva, sobre o processo pré-concurso ser cansativo, porém, altamente engrandecedor e a importância do papel das embaixatrizes na divulgação da Festa da Uva.

Entre os depoimentos das presentes, Patrícia Pezzi Zambiazi falou que todo o esforço foi recompensado ao ouvir seu nome como a escolhida para a coroa. “Após ouvir que minha torcida tinha sido eleita a campeã, pensei que não seria vencedora. Foram milésimos de segundo para cair a ficha, mas isso só corroborou que realmente não há como sabermos de antemão quem será vitoriosa. Se é para ser nosso, ninguém vai tirar”, afirmou.

Já Marisa Dotti Spier aconselhou que as candidatas não tenham medo de nada. “Se vocês estão aqui é porque alguém acreditou no seu potencial. Não tenham receio dos jurados nem de desfilar. Mesmo se eu não tivesse ganhado, eu saberia que tinha dado o meu melhor, e é isso que vocês têm que compreender”, apontou.

Greice Demoliner Tedesco falou sobre a importância de entender o motivo de ser soberana da festa, que é uma das perguntas mais comuns feitas às candidatas. “A coroa está à serviço do amor. Percebam que, em poucos segundos, a imagem pode causar impacto. Porém, depois disso, quem aparece é a alma, a sua essência vem à tona. Ela acontece, é o ser, não é exterior, mas sim o que tá dentro de nós.”

