O atacante recebeu consultas, mas ainda sem nenhuma proposta oficial. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Candidato a herdeiro de Everton no Grêmio, Pepê também está na vitrine e despertando interesse de clubes do futebol europeu. O jogador que já foi alvo de consultas, agora está no radar de dois novos clubes: Wolfsburg, da Alemanha, e Porto, de Portugal.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o atacante recebeu consultas dos dois estrangeiros, mas ainda sem nenhuma proposta oficial. Ajax e PSV, ambos do futebol holandês, também já manifestaram interesse na contratação do atleta

O próprio clube considera o jogador de 23 anos como uma das possibilidades de negócio. Por conta da crise no futebol em virtude da paralisação das competições, as transferências ainda estão em andamento lento. A avaliação dos dirigentes do Tricolor é que as propostas se formalizem nos próximos dias com a volta total do futebol nos países.

“A visão que temos é que, as negociações vão ficar mais firmes, com processo de negociação mais consolidado, a parir do incio do calendário em agosto. Talvez essa janela possa ser postergada, e então essas definições devem ocorrer”, declarou o vice de futebol Paulo Luz.

Com contrato com o Grêmio até 2022, esta não é a primeira vez que Pepê aparece no radar do mercado europeu. No final do ano passado, a Roma, da Itália, iniciou conversas para a contratação do atacante, mas não houve proposta oficial.

Mesmo estando no banco de reservas, Pepê se tornou peça fundamental para Renato, sendo titular imediato na ausência de Everton, e ainda ganhando espaço na vaga de Alisson, pelo lado direito de ataque. Em 2020, pelo Tricolor, são cinco jogos e dois gols.

