Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

O diagnóstico representa um “aval” para o clube siga realizando suas atividades. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter informou, nesta sexta-feira (5), que após uma nova testagem aplicada em todo o grupo de jogadores, comissão técnica e equipe de apoio do departamento de futebol não houve nenhum diagnostico de casos positivos para a Covid-19.

Os novos testes foram aplicados pela manhã em mais um dia de trabalhos no CT Parque Gigante. O diagnóstico representa um “aval” para o clube siga realizando suas atividades.

Marcelo Lomba

Enquanto aguarda pela volta do andamento da temporada, o Inter promoveu uma série de renovações de atuais atletas do elenco, incluindo os jovens. A ação foi destacada pelo goleiro Marcelo Lomba, em entrevista coletiva virtual. Mas um dos jogadores do grupo ainda gera expectativa quanto à ampliação de contrato: D’Alessandro. A situação, contudo, é vista com tranquilidade pelo companheiro de time.

Ao valorizar as renovações, Lomba aponto que isto é resultado pelo que o time vem apresentando dentro das quatro linhas. E, mesmo que ainda não haja sinalização oficial sobre a ampliação do camisa 10 e capitão, o goleiro afirma que em breve pode surgir uma boa noticia.

“Ficamos felizes. Isto mostra que o clube tem desenvolvido um bom trabalho dentro de campo. Aqui temos um ambiente muito bom, estamos conseguindo alguns resultados. Sobre o D’Alessandro, ele é um bom negociador. Ele sabe a hora certa. Está com capacidade física boa, nos treinos ele voa. Daqui a pouco, sai uma noticia boa”, declarou o dono da meta do colorado.

