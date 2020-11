Esporte Candidato à presidência do Barcelona descarta contratação de Neymar caso vença a eleição, dizendo: “Fora dos planos”

16 de novembro de 2020

Neymar atuou no Barcelona entre 2013 e 2017. (Foto: Reprodução)

Um dos favoritos ao cargo de presidente do Barcelona, Víctor Font afirmou que Neymar não está em seus planos caso vença o pleito no clube catalão, que deve ocorrer em janeiro de 2021. Em entrevista ao jornal “Sport”, o candidato justificou o motivo pelo qual não deseja contratar o brasileiro.

“Institucionalmente, Neymar não se encaixa nos meus planos. Isso se dá por motivos econômicos e pelo fato de ele ter processado o clube, nos deixando perdidos dias antes de começar uma temporada”, afirmou o empresário de 48 anos.

Apesar da recusa, o candidato afirmou que o brasileiro se encaixaria no time espanhol, mas disparou contra a atual direção blaugrana. Em outubro, Josep Maria Bartomeu renunciou ao cargo após ser muito criticado pela gestão à frente do Barcelona.

“Neymar se encaixaria no esporte, mas não economicamente ou institucionalmente. As contratações têm que ficar nas mãos da estrutura esportiva, não como tem sido feito até agora”, concluiu.

Prioridade

O Barcelona segue trabalhando para tentar renovar o contrato de Dembélé. O objetivo do clube é encontrar um novo acordo com o atacante francês antes do final desta temporada, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. O vínculo do camisa 11 com a equipe se encerra em 2022, mas há vontade de ambas as partes na extensão.

Entretanto, ainda não há nenhuma oferta oficial, mas recentes conversas aproximaram as duas partes. Apesar das especulações de que o francês poderia ir para o Manchester United em janeiro, os culés não permitirão a saída do ponta em janeiro e a prorrogação do contrato independe de uma possível proposta de outra franquia no futuro.

Dembélé tem uma carreira marcada por inúmeras lesões no Barça, mas sua presença ganhou mais peso e responsabilidade por Ansu Fati estar machucado e só retornar em março de 2021. A partir de janeiro, quando uma nova diretoria assumir o comando do clube, o caso do francês será tratado como prioridade.

Baixa

Sergio Busquets será ausência do Barcelona por uma semana, segundo informou a rádio “Cadena Ser”, após o meio-campista ter sofrido uma leve torção no ligamento do joelho esquerdo no duelo entre Espanha e Suíça pela Liga das Nações. Com isso, o atleta não entrará em campo contra o Atlético de Madrid e deve ficar de fora contra o Dínamo Kiev.

As primeiras informações apontavam que o camisa cinco poderia ser baixa por cerca de três semanas, mas as provas por imagem tornam a situação mais amena. O espanhol também não participa do duelo contra a Alemanha pela Nations League, enquanto o Barcelona ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

