Candidatos para a vice-presidência do Grêmio debatem na Rádio Grenal e falam sobre a compra da Arena

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

O debate foi realizado sobre o comando do jornalista Luiz Carlos Reche (C) Foto: Rádio Grenal O debate foi realizado sobre o comando do jornalista Luiz Carlos Reche (Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

As eleições do Grêmio estão chegando. No sábado (12), sócios irão decidir quem vai ser o próximo presidente gremista. Nesta quarta-feira (09), na Rádio Grenal, os candidatos para a vice-presidência do Grêmio, Antônio Dutra Jr, da Chapa de Odorico Roman, e Eduardo Cozza, de Alberto Guerra, realizaram um debate durante o programa “Futebol Alegria do Povo”, apresentado por Luiz Carlos Reche.

Os candidatos foram questionados sobre a compra da gestão da Arena do Grêmio. O vice de Odorico ressaltou que o estádio é um patrimônio do clube e que não pode ter medo de assumir a gestão da Arena.

“Não podemos ter medo de gerir o estádio. Precisamos ter coragem para assumir. O clube é grande demais para se acovardar com a questão da Arena”, disse Dutra Jr.

Já o vice de Guerra disse que o clube deixou de cuidar dos seus sócios e que trabalha desde 2010 na questão e que nenhuma evolução foi feita.

“O torcedor do Grêmio tem que ser privilegiado e o torcedor do clube é muito mal recebido na Arena. O Flamengo não tem estádio fixo, mas o seu torcedor é bem tratado nos estádios”, disse Guerra.

