Por Lorenzo Rivero | 9 de novembro de 2022

Colorado alcançou os mesmos 70 pontos conquistados na edição de 2020. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Inter/Reprodução Colorado alcança os mesmos 70 pontos conquistados na edição de 2020 (Foto: Reprodução/Inter Foto: Inter/Reprodução

Após a última partida fora de caso e a vitória o técnico do Inter concedeu entrevista coletiva e destacou a campanha vitoriosa do colorado. A última partida do Brasileirão acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no domingo (13), às 16h.

O treinador destacou a ótima campanha do seu time e pediu o apoio da torcida. O Inter chegou a 70 pontos na tabela e pode entrar no jogo já sendo vice-campeão.

“Vamos tentar fazer a melhor campanha no último jogo na nossa casa. Aproveito a oportunidade para convidar o torcedor colorado para estar junto com a gente. O time merece”, falou o treinador colorado.

O clube gaúcho vive um momento tranquilo no Brasileirão. Caso empate contra o Palmeiras, no Beira-Rio, ficará com o segundo lugar da competição, independente do que aconteça em outros jogos.

