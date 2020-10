Colunistas Canetada engavetadora

Por Leandro Mazzini | 5 de outubro de 2020

Um episódio entre portas, com testemunhas, ilustra bem o calvário do governador do Rio afastado Wilson Witzel. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A canetada do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a investigação da operação ‘E$quema S’ alivia para advogados ligados a ministros do Judiciário e de diferentes frentes políticas: de Frederick Wassef, advogado dos Bolsonaro, a Cristiano Zanin, o defensor de Lula da Silva. Mas a liminar irritou profundamente, mais uma vez, a Polícia Federal – que vê todo o trabalho de meses, com evidências sob delação de Orlando Diniz (ex-Fecomércio), numa gaveta.

Na cadeira

Celso de Mello ainda esquenta a cadeira cobiçada no plenário da Corte, e Kassio Nunes e o presidente Jair Bolsonaro já fazem festa. Isso irritou os ministros do Supremo.

Togas quentes

É por isso que o presidente visitou Gilmar Mendes e Dias Toffoli, na residência do primeiro, com Kassio – e o candidato telefonou para o presidente Luiz Fux.

Aliás…

… Desde quando é praxe um presidente da República sair do Palácio à noite e visitar em casa um ministro do STF para pedir seu apoio a um candidato?

O cerne

Um episódio entre portas, com testemunhas, ilustra bem o calvário do governador afastado Wilson Witzel junto à ALERJ. No início do ano, em reunião no Palácio Guanabara, um secretário soltou que deputados se compravam a preço de jujuba. Quem ouviu, se sentiu atingido com as gargalhadas, não perdoou e levou a história ao plenário.

Caso Miguel Otávio

A Justiça do Trabalho de Pernambuco determinou o bloqueio de R$ 2 milhões do casal Sari Corte Real e Sérgio Hacker, prefeito de Tamandaré. Mas ninguém na Justiça ou na delegacia perguntou por que o prefeito de uma cidadezinha a 100 km da capital mora num apartamento de alto padrão na praia do Recife. Aliás, Hacker disputa este ano, e o apartamento não está declarado em seu nome na lista de bens no TSE.

Subliminar na telinha

A Record TV do Rio de Janeiro mudou seu WhatsApp de contato com telespectador para o 995001010. E apresentadores repetem o 1010, até com gestos, na telinha. O 10 vem a ser, na urna, o número do prefeito Marcelo Crivella, ligado à emissora.

Tempos de Covid

Um candidato tucano à Prefeitura de João Pessoa envia para casa de eleitores kit com adesivo, camiseta e bandeiras para quem manda mensagem ao WhatsApp do comitê.

‘Se liga na geral’

Tem de tudo hoje em leilões virtuais. No site do Alberto Lopes, há lance mínimo de R$ 13 para CD com jingle de campanha de Sérgio Cabral ao Governo do Rio em 2006.

MERCADO

De sonho…

O STF permitiu que a Petrobras venda oito de suas refinarias sem autorização do Congresso Nacional. É a chance de a petroleira se livrar de ‘ativos’ políticos que deram prejuízos. Caso da Abreu e Lima em Pernambuco, cuja obra começou no Governo de Eduardo Campos, e ainda não terminou.

… a pesadelo

A refinaria foi lançada pelos presidentes Lula e Hugo Chaves, da Venezuela, em 2005, ao custo de US$ 2,5 bilhões. Mas subiu para US$ 20 bilhões e foi alvo da operação Lava Jato, com indícios de propinas e superfaturamentos. Ainda hoje ela dá prejuízo.

Drible imoral

Não é ilegal, mas é imoral. Veja o drible que descobriram autoridades de cidades turísticas – que liberam entrada de turistas sob confirmação de hospedagem. Antes de chegar ao destino, o turista faz reserva em pousada local, em sites de aplicativos. Mostra o QR Code ou e-mail de confirmação na barreira. Logo após atravessar, cancela a mesma. As pousadas perdem hóspedes, e as cidades ficam com aglomerações.

